Ezt ne tegye a WC-papírral – komoly gondot okozhat

A WC-papír használata Európában nem mindenhol olyan magától értetődő, mint ahogy azt sokan gondolják. Míg egyes országokban természetes, hogy a WC-papírt lehúzzuk, több helyen ez kifejezetten tilos. Utazás előtt érdemes tisztában lenni a helyi szabályokkal, hogy elkerüljük a kellemetlenségeket – írja a Travelbook.

Hol tilos a WC-papír lehúzása Európában?

Számos dél- és kelet-európai országban nem szabad a WC-papírt a vécébe dobni. Ilyen például Görögország, de Spanyolország egyes vidéki területein és szigetein, valamint Portugáliában is előfordul ez a szabály. Emellett Törökországban, Bulgáriában, Észak-Macedóniában, Montenegróban és Ukrajnában is találkozhatunk hasonló előírásokkal. Fontos azonban, hogy ez nem mindenhol országos szabály: leginkább az elavult infrastruktúrával rendelkező vidéki térségekben érvényes.

Miért nem szabad lehúzni a WC-papírt?

A tiltás hátterében elsősorban technikai okok állnak. Sok helyen a csatornarendszer nem alkalmas a papír megfelelő elvezetésére. Ennek több oka is lehet:

túl keskeny csővezetékek;

nem megfelelő lejtésű rendszerek;

emésztőgödrökhöz csatlakozó házak.

Ezekben az esetekben a WC-papír könnyen elakad, ami duguláshoz és akár túlfolyáshoz is vezethet. A javítás költséges lehet, és előfordulhat, hogy a felelőst kötelezik a fizetésre.

Hová kerüljön a használt WC-papír?

Azokban az országokban, ahol tilos a lehúzás, általában külön szemeteseket helyeznek el a mellékhelyiségekben. Bár ez sokak számára szokatlan vagy kellemetlen lehet, fontos betartani a szabályt. A higiénia érdekében ilyenkor különösen ajánlott alaposan kezet mosni. A helyi előírások figyelmen kívül hagyása nemcsak kellemetlenséget okozhat, hanem komoly anyagi következményekkel is járhat.