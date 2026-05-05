Ezt a hibát rengetegen elkövetik – percek alatt hozzáférhetnek a privát üzeneteihez

A WhatsApp az egyik legnépszerűbb üzenetküldő alkalmazás, ám a kényelmi funkciók – például a WhatsApp Web – használata biztonsági kockázatokat is hordozhat. A biztonság és az adatvédelem ezért kiemelten fontos, különösen akkor, ha a felhasználó nincs tisztában azzal, hogyan történhet egy esetleges WhatsApp feltörés vagy illetéktelen hozzáférés. Az üzenetvédelem nemcsak technikai kérdés, hanem tudatos felhasználói magatartás is – tájékoztat a Bild.

A WhatsApp biztonsági beállításai segíthetnek elkerülni a visszaéléseket (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Hogyan védje meg a WhatsApp beszélgetéseit?

A WhatsApp beszélgetések védelme több egyszerű lépéssel is biztosítható.

Mindig jelentkezzen ki a WhatsApp Web felületéről, ha nyilvános vagy közös gépet használ;

ne hagyja felügyelet nélkül a telefont, még rövid időre sem;

rendszeresen ellenőrizze az aktív eszközöket a beállításokban;

használjon képernyőzárat és biometrikus védelmet.

Ezekkel a lépésekkel jelentősen csökkenthető annak esélye, hogy illetéktelenek hozzáférjenek az üzeneteihez.

Mit tegyen, ha feltörték a WhatsApp fiókját?

Ha felmerül a gyanú, hogy valaki hozzáfért a fiókjához, azonnal lépni kell.

Jelentkezzen ki minden eszközről a WhatsApp beállításaiban;

aktiválja a kétlépcsős azonosítást;

ellenőrizze a fiókhoz tartozó telefonszámot és adatokat;

értesítse az ismerőseit, hogy ne reagáljanak gyanús üzenetekre;

A gyors reakció segíthet megakadályozni a további visszaéléseket és az adatvesztést.

Ki láthatja a WhatsApp üzeneteit?

Alapértelmezés szerint a WhatsApp végpontok közötti titkosítást használ, így az üzeneteket csak a küldő és a fogadó fél láthatja. Ugyanakkor, ha valaki hozzáfér a fiókodhoz – például a WhatsApp Web segítségével –, akkor az üzenetek egy másik eszközön is olvashatóvá válnak. Ezért kulcsfontosságú az üzenetvédelem és a folyamatos ellenőrzés.

Több magánélet, kevesebb kockázat – ezt nyújtja a csevegőprogram új funkciója

Az új funkcióval sokkal nagyobb kontrollt kapunk afelett, ki láthatja az elérhetőségünket. A WhatsApp hamarosan lehetővé teszi, hogy telefonszámunk megadása nélkül is kapcsolatba léphessünk másokkal.

Világraszóló botrány: több milliárd felhasználó adatai szivárogtak ki a népszerű üzenetküldő platformról

Egy osztrák kutatócsoport 3,5 milliárd telefonszámot szerzett meg a WhatsAppról. Ha nem figyelemfelhívási céllal tették volna, akkor ez lenne a valaha volt legnagyobb adatszivárgási ügy.