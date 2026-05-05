Tragikus yachtbaleset: két hős mentő is életét vesztette – videó

A hatfős mentőcsapat a bajba jutott hajóhoz sietett Új-Dél-Wales partjainál, ám amikor áthaladtak a Ballina Bar nevű veszélyes szakaszon, hajójuk a hullámzás miatt felborult. Négy mentőnek sikerült partra jutnia, ők könnyebb sérülésekkel megúszták a yachtbalesetet – számolt be a BBC.
Az önkéntesek veszélyeire is felhívja a figyelmet az ausztráliai yachtbaleset
A hatóságok később egy harmadik áldozat holttestét is megtalálták a parton: egy ötvenes éveiben járó férfiról van szó, aki a beszámolók szerint nem viselt mentőmellényt.
Szörnyű éjszaka volt ez a mentőszervezet számára, most az áldozatok családjainak támogatására koncentrálunk
– közölte a szervezet szóvivője.
A mentőszervezet vezetője hangsúlyozta: az eset tragikus emlékeztető arra, milyen veszélyekkel néznek szembe az önkéntesek.
Ezek az emberek a közösségüket szolgálták, és a legnagyobb áldozatot hozták meg mások megsegítéséért
– mondta.
A rendőrség szerint a körülmények „rendkívül veszélyesek” voltak a baleset idején. A jacht a beszámolók szerint egy kőgátnak csapódott, majd darabokra tört és elsüllyedt.
A hatóságok vizsgálják, hogyan kerülhetett a hajó ilyen közel a veszélyes partszakaszhoz. A helyszínre búvárokat is visszaküldhetnek, hogy további bizonyítékokat gyűjtsenek.
A mentőcsapat többi tagját – akik 55 és 75 év közöttiek – kórházba szállították. A helyiek szerint a tragédia mélyen megrázta a közösséget.
Ez mindenkit érint, különösen, ha olyan embereket veszítünk el, akik mások életéért kockáztatják a sajátjukat
– mondta egy helyi lakos.
