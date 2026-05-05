Tragikus yachtbaleset: két hős mentő is életét vesztette – videó

A hatfős mentőcsapat a bajba jutott hajóhoz sietett Új-Dél-Wales partjainál, ám amikor áthaladtak a Ballina Bar nevű veszélyes szakaszon, hajójuk a hullámzás miatt felborult. Négy mentőnek sikerült partra jutnia, ők könnyebb sérülésekkel megúszták a yachtbalesetet – számolt be a BBC.

A yachtbaleset Ausztrália partainál történt

Fotó: Unsplash

Az önkéntesek veszélyeire is felhívja a figyelmet az ausztráliai yachtbaleset

A hatóságok később egy harmadik áldozat holttestét is megtalálták a parton: egy ötvenes éveiben járó férfiról van szó, aki a beszámolók szerint nem viselt mentőmellényt.

Szörnyű éjszaka volt ez a mentőszervezet számára, most az áldozatok családjainak támogatására koncentrálunk

– közölte a szervezet szóvivője.

Two heroes who went to assist a stricken yacht in the NSW Northern Rivers have died after rescuers were thrown into the water and trapped in the hull of their capsized rescue boat.



— The Sydney Morning Herald (@smh) May 5, 2026

A mentőszervezet vezetője hangsúlyozta: az eset tragikus emlékeztető arra, milyen veszélyekkel néznek szembe az önkéntesek.

Ezek az emberek a közösségüket szolgálták, és a legnagyobb áldozatot hozták meg mások megsegítéséért

– mondta.

A rendőrség szerint a körülmények „rendkívül veszélyesek” voltak a baleset idején. A jacht a beszámolók szerint egy kőgátnak csapódott, majd darabokra tört és elsüllyedt.

A hatóságok vizsgálják, hogyan kerülhetett a hajó ilyen közel a veszélyes partszakaszhoz. A helyszínre búvárokat is visszaküldhetnek, hogy további bizonyítékokat gyűjtsenek.

A mentőcsapat többi tagját – akik 55 és 75 év közöttiek – kórházba szállították. A helyiek szerint a tragédia mélyen megrázta a közösséget.

Ez mindenkit érint, különösen, ha olyan embereket veszítünk el, akik mások életéért kockáztatják a sajátjukat

– mondta egy helyi lakos.

