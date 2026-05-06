Teljes káosz a YouTube-on: 7 GB RAM-ot eszik egy fül

A YouTube számítógépes böngészőkhöz készült változata már vagy egy évtizede bosszantóan lassú, most pedig a fejlesztői egy súlyos hibával feltették a pontot az i-re. Április eleje óta gyűlnek a panaszok, hogy már nem csak általánosságban véve lomha a videómegosztó, de idővel akár ki is fagyasztja a böngészőket, egyes panaszosoknál egyetlen YouTube-ot mutató fül akár 7 GB feletti memóriahasználatot is okozott.

Nem csak a Firefox érintett – minden böngészőnél jelentkezik a YouTube hiba

A hibáról elsőként a Firefoxot használók kezdtek panaszkodni, de gyorsan csatlakoztak hozzájuk többek közt a Brave-et és a Microsoft Edge-et preferálók is, pedig az utóbbi kettő a Google Chrome motorjára épül.

A problémák böngészőtől függetlenül azonosak: lassú működést, extrém processzor- és memóriahasználatot produkálnak a YouTube böngészőfülek, amelyek a böngésző kifagyásához, egyes esetekben a számítógépek használhatatlan szintre lassulásához vezetnek.

Egy végtelen ciklustól őrülhetett meg a YouTube

A Firefox hibakezelő rendszerében követhető nyomozás látszólag fényt derített a probléma okára. Az ott folyó diskurzus szerint a YouTube folyamatosan ellenőrzi, hogy a videók alatti gombok – többek közt a kedvelés, a feliratkozás és a megosztás – elférnek-e egymás mellett a kijelzőn.

Ha nem, akkor a rendezettebb megjelenés érdekében a YouTube megpróbál elrejteni közülük egyet.

Sajnos a jelek szerint az ellenőrzés folyamatosan teljes intenzitással zajlik: egy korlátozás nélkül dübörgő végtelen ciklusról van szó, ami miatt a böngészők másodpercenként akár több ezer alkalommal is újraszámolják a YouTube felületi elemeinek az elrendezését, ez okozza a rendkívüli processzor- és memóriahasználatot.

Hírünk írásáig a YouTube nem kommentálta a panaszokat, így nem tudni, hogy mikorra kívánja javítani a programozási hibát.

