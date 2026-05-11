Brutális számok jöttek ki: minden harmadik Z generációs fiatal a gondolatai fogságában él

A kutatók szerint a mindennapi apróságok is komoly mentális spirált indíthatnak el a fiataloknál. Mindez különösen igaz a Z generáció esetében, ahol a túlgondolás már tömeges jelenséggé vált.
A Z generáció tagjai közül minden harmadik úgy érzi, hogy krónikus túlgondoló, miközben a mindennapi helyzetek fele is könnyen spirálba tudja sodorni őket – derül ki egy friss kutatásból. A jelenség annyira általános, hogy a fiatalok többsége már saját gondolatainak fogságában érzi magát. A szakértők szerint ebben a közösségi média és a telihold is szerepet játszhat – írja a Mirror.

A Z generáció tagjai közül minden harmadik úgy érzi, hogy krónikus túlgondoló – Fotó: Unsplash

Z generáció túlgondolási szokásai a mindennapokban

A kutatás szerint a Z generáció 69%-a gyakran túlgondolja a hétköznapi dolgokat, 28%-uk pedig kifejezetten krónikus túlgondolónak vallja magát. A millenniumi generáció 63%-a szintén érintett, míg a baby boomerek esetében ez az arány 38%.

A leggyakoribb túlgondolt helyzetek a következők:

  1.  Kínos emlékek újrajátszása (51%);
  2. Amit a fiatalok utólag inkább kimondtak volna (50%);
  3. Hogyan hatnak másokra az elküldött üzeneteik (43%);
  4. Mit jelent egy rövid válasz (pl. „ok”);
  5. Túlzott elemzése a mindennapi döntéseknek (mit vegyek fel, mit egyek);
  6. Fehér hazugságok utólagos átgondolása;
  7. Közösségi médiás aktivitás (posztok, lájkok, kommentek);
  8. Rosszul elküldött üzenet vagy snapchatek miatti aggodalom;
  9. Randevúkon elhangzott mondatok utólagos elemzése;
  10. Emoji-választás túlgondolása.

Digitális szorongás és a telihold hatása

A Z generáció 81%-a érzi úgy, hogy gyakran „a saját fejében ragad”. A digitális kommunikáció különösen erős hatással van rájuk: 56% törli a posztját, ha nem kap elég reakciót az első órában, 65% újraolvassa az elküldött üzeneteit, 73% pedig többször újrafelveszi a hangüzeneteit a megfelelő hangnem érdekében. Emellett 86% szándékosan késlelteti a válaszait, hogy ne tűnjön túl lelkesnek, 82% pedig újrajátssza a kínos beszélgetéseket. A kutatás szerint a jelenséghez a telihold is hozzájárulhat: a Z generáció 46%-a hiszi, hogy hatással van a gondolkodásukra és hangulatukra, és 62%-uk óvatosabb is ilyenkor a viselkedésével.

