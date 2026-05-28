Csillogó drágakövek takarják a popdíva mellbimbóit a merész fotókon

A sztár egy Vogue Singapore fotózáson merész, szexi ruhákban is pózolt, miközben visszatekintett pályája hullámvölgyeire. Zara Larsson hangsúlyozta, hogy egy csendesebb időszak nem a kudarcot jelenti, hanem az újrakezdés lehetőségét – írja a Daily Mail.

Zara Larsson Vogue fotózáson vett részt

Szexi pózok, botrányos vallomás: Zara Larsson újra a reflektorfényben

A svéd énekesnő arról is beszélt, hogy korábban sok kritikát kapott, többek között botrányos megjegyzései és vitái miatt más világsztárokkal. Elmondása szerint volt olyan időszak, amikor úgy érezte, nem tudja, merre tart a karrierje. Zara szerint ilyenkor a külső elvárások helyett önmagára kell figyelnie egy előadónak. Azt is hozzátette, hogy a zene iránti szeretete segítette át a nehéz időszakokon.

A sztár korábban egy TikTok-vicc miatt jelentős, több millió dolláros szponzori szerződést is elveszített.

Ezt követően is kiállt a véleménye mellett, és nem kért bocsánatot. Zara politikai és társadalmi kérdésekben is gyakran megszólal a közösségi médiában. Nyilatkozatai miatt sokszor heves viták kereszttüzébe kerül. Ennek ellenére továbbra is nyíltan vállalja véleményét. Azt mondja, számára fontosabb az őszinteség, mint a márkakapcsolatok. Zara célja, hogy hosszú távon is meghatározó alakja maradjon a popzenének.

Zara Larsson by Benjamin Vnuk for Vogue Singapore pic.twitter.com/zLbfKeP8by — Kea (@jacquemusx) May 28, 2026