Zátonyra futott egy bárka Franciaország északi partjainál, többen meghaltak

24 perce
Halálos baleset történt Franciaország északi partjainál, ahol egy kisebb bárka zátonyra futott. A zátonyra futott hajó az Egyesült Királyság felé tartott, fedélzetén mintegy 82 emberrel.
Franciaországban, Pas-de-Calais térségében, 2026. május 3-án, vasárnap futott zátonyra egy kisebb hajó, amely a La Manche csatornán keresztül tartott volna az Egyesült Királyságba. A zátonyra futott hajó fedélzetén a francia hatóságok szerint illegális migránsok utaztak – tájékoztatott az MTI.

Zátonyra futott hajó okozott tragédiát Franciaország északi partjainál - FRANCE - Penmarch, January 08, 2026, Storm Goretti, heralded as a meteorological bomb, is sweeping across Brittany with strong winds and gusts reaching 120 km/h locally and 140 km/h in the English Channel. A large swell of 6 metres could form submerging waves. FRANCE - Penmarch, 08 Janvier, 2026, la tempete Goretti, annoncee comme une bombe meteorologique, souffle sur la Bretagne avec des vents forts et des rafales atteignant les 120 km/h localement et 140 km/h dans la Manche. Une grosse houle de 6 metres pouvant former des vagues submersives. (Photo by Vincent Del valle / Hans Lucas via AFP)
Fotó: VINCENT DEL VALLE / Hans Lucas / AFP

Zátonyra futott hajó Franciaországban – ketten meghaltak a balesetben

A tragédiában két fiatal nő meghalt, feltehetően szudáni állampolgárok voltak. A balesetben további 16 ember megsérült, közülük hárman súlyosan.

A tájékoztatás szerint a bárkában lévő, mintegy 82 ember a La Manche csatornán keresztül, illegálisan akart bejutni az Egyesült Királyságba.

Motorhiba okozhatta a tragédiát

A francia hatóságok első tájékoztatása szerint a bárka motorhiba miatt futhatott zátonyra. Az ügyben vizsgálat indult, hogy kiderüljön, pontosan mi vezetett a halálos balesethez.

Tragédia vagy baleset? Tengerbe zuhant egy férfi a hajóról

Mentőcsónakokat is vízre bocsátottak, miután riasztás érkezett a Norwegian Breakaway fedélzetéről. A hajóbaleset után órákon át keresték az eltűnt férfit a nyílt tengeren.

Két turistahajó ütközött – sokkoló fotón a halálos tragédia

Egy 47 éves olasz nő életét vesztette, amikor két Níluson közlekedő turistahajó frontálisan összeütközött vasárnap este Luxor közelében. A baleset az afrikai folyó egyik legforgalmasabb szakaszán történt, ahol a vízi út télen különösen zsúfolt a turisták számára közlekedő úszó szállodákkal. 

 

 

