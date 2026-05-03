Zátonyra futott egy bárka Franciaország északi partjainál, többen meghaltak

Franciaországban, Pas-de-Calais térségében, 2026. május 3-án, vasárnap futott zátonyra egy kisebb hajó, amely a La Manche csatornán keresztül tartott volna az Egyesült Királyságba. A zátonyra futott hajó fedélzetén a francia hatóságok szerint illegális migránsok utaztak – tájékoztatott az MTI.
Zátonyra futott hajó Franciaországban – ketten meghaltak a balesetben
A tragédiában két fiatal nő meghalt, feltehetően szudáni állampolgárok voltak. A balesetben további 16 ember megsérült, közülük hárman súlyosan.
A tájékoztatás szerint a bárkában lévő, mintegy 82 ember a La Manche csatornán keresztül, illegálisan akart bejutni az Egyesült Királyságba.
Motorhiba okozhatta a tragédiát
A francia hatóságok első tájékoztatása szerint a bárka motorhiba miatt futhatott zátonyra. Az ügyben vizsgálat indult, hogy kiderüljön, pontosan mi vezetett a halálos balesethez.
Mentőcsónakokat is vízre bocsátottak, miután riasztás érkezett a Norwegian Breakaway fedélzetéről. A hajóbaleset után órákon át keresték az eltűnt férfit a nyílt tengeren.
Egy 47 éves olasz nő életét vesztette, amikor két Níluson közlekedő turistahajó frontálisan összeütközött vasárnap este Luxor közelében. A baleset az afrikai folyó egyik legforgalmasabb szakaszán történt, ahol a vízi út télen különösen zsúfolt a turisták számára közlekedő úszó szállodákkal.