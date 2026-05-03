Zátonyra futott egy bárka Franciaország északi partjainál, többen meghaltak

Franciaországban, Pas-de-Calais térségében, 2026. május 3-án, vasárnap futott zátonyra egy kisebb hajó, amely a La Manche csatornán keresztül tartott volna az Egyesült Királyságba. A zátonyra futott hajó fedélzetén a francia hatóságok szerint illegális migránsok utaztak – tájékoztatott az MTI.

Zátonyra futott hajó okozott tragédiát Franciaország északi partjainál

Fotó: VINCENT DEL VALLE / Hans Lucas / AFP

Zátonyra futott hajó Franciaországban – ketten meghaltak a balesetben

A tragédiában két fiatal nő meghalt, feltehetően szudáni állampolgárok voltak. A balesetben további 16 ember megsérült, közülük hárman súlyosan.

A tájékoztatás szerint a bárkában lévő, mintegy 82 ember a La Manche csatornán keresztül, illegálisan akart bejutni az Egyesült Királyságba.

Motorhiba okozhatta a tragédiát

A francia hatóságok első tájékoztatása szerint a bárka motorhiba miatt futhatott zátonyra. Az ügyben vizsgálat indult, hogy kiderüljön, pontosan mi vezetett a halálos balesethez.