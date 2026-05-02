Zelenszkij hatalmas pofont kapott Brüsszelből - így alázzák a vezetők

Komoly feszültség alakult ki Zelenszkij és az Európai Unió vezetői között, miután Kijev egyre sürgetőbben követeli az uniós csatlakozás felgyorsítását. A háttérben zajló egyeztetéseken több európai tisztviselő is élesen bírálta az ukrán vezetést.

Zelenszkijnek beszóltak Brüsszelben: „jobb, ha csendben marad”

Fotó: Nicolas Tucat / AFP

A beszámolók szerint a brüsszeli diplomaták egy része már nyíltan is úgy fogalmazott: Ukrajnának érdemes lenne visszafogottabban kommunikálnia. Egy forrás szerint az EU jelenleg Kijev „utolsó barátja”, ezért

Zelenszkijnek jobb lenne „csendben maradnia”, ahelyett hogy nyomást gyakorol a gyors csatlakozás érdekében.

Egyre nő a feszültség az EU és Ukrajna között

A konfliktus hátterében az áll, hogy az ukrán vezetés 2027-re teljes jogú EU-tagságot szeretne, miközben több tagállam – köztük Franciaország és Németország – hosszabb, akár kilenc évig tartó csatlakozási folyamatot tart reálisnak.

Az európai vezetők szerint Kijev félreérti a csatlakozás mechanizmusát.

Egy diplomata úgy fogalmazott: „a tagság nem ajándék”, hanem feltételekhez kötött folyamat. Többen azt is kifogásolták, hogy Ukrajna nem halad elég gyorsan a kulcsfontosságú reformokkal, különösen a jogállamiság és a korrupció elleni fellépés területén.

A ciprusi EU-csúcson több vezető igyekezett lehűteni az ukrán várakozásokat. Egy bennfentes szerint Zelenszkijnek szembe kellett néznie a valósággal, miszerint a csatlakozás nem lesz olyan gyors és egyszerű, mint azt Kijev reméli.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az Egyesült Államok szerepvállalása bizonytalanná vált, így az EU maradt Ukrajna legfontosabb támogatója. Éppen ezért Brüsszelben egyre többen hangsúlyozzák: a partnerség megőrzéséhez Kijevnek is változtatnia kell a hozzáállásán.