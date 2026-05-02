Zelenszkij hatalmas pofont kapott Brüsszelből - így alázzák a vezetők

Fordulat jöhet a magyar gázellátásban – leválthatóvá válik az orosz energia?

egyesült államok

Zelenszkij hatalmas pofont kapott Brüsszelből - így alázzák a vezetők

Az Európai Unióban egyre nagyobb az elégedetlenség Zelenszkij politikájával szemben, miután Ukrajna felgyorsítaná a csatlakozási folyamatot. Brüsszeli források szerint a hangnem is élesedett: egyes vezetők már azt üzenték Kijevnek, hogy visszafogottabb hozzáállásra lenne szükség, mert az EU továbbra is az ország legfontosabb szövetségese.
egyesült államokfranciaországeurópai uniókijev

Komoly feszültség alakult ki Zelenszkij és az Európai Unió vezetői között, miután Kijev egyre sürgetőbben követeli az uniós csatlakozás felgyorsítását. A háttérben zajló egyeztetéseken több európai tisztviselő is élesen bírálta az ukrán vezetést.

Zelenszkij Ukrajna EU-csatlakozás
Zelenszkijnek beszóltak Brüsszelben: „jobb, ha csendben marad”
Fotó: Nicolas Tucat / AFP

A beszámolók szerint a brüsszeli diplomaták egy része már nyíltan is úgy fogalmazott: Ukrajnának érdemes lenne visszafogottabban kommunikálnia. Egy forrás szerint az EU jelenleg Kijev „utolsó barátja”, ezért 

Zelenszkijnek jobb lenne „csendben maradnia”, ahelyett hogy nyomást gyakorol a gyors csatlakozás érdekében.

Egyre nő a feszültség az EU és Ukrajna között

A konfliktus hátterében az áll, hogy az ukrán vezetés 2027-re teljes jogú EU-tagságot szeretne, miközben több tagállam – köztük Franciaország és Németország – hosszabb, akár kilenc évig tartó csatlakozási folyamatot tart reálisnak.

Az európai vezetők szerint Kijev félreérti a csatlakozás mechanizmusát.

 Egy diplomata úgy fogalmazott: „a tagság nem ajándék”, hanem feltételekhez kötött folyamat. Többen azt is kifogásolták, hogy Ukrajna nem halad elég gyorsan a kulcsfontosságú reformokkal, különösen a jogállamiság és a korrupció elleni fellépés területén.

A ciprusi EU-csúcson több vezető igyekezett lehűteni az ukrán várakozásokat. Egy bennfentes szerint Zelenszkijnek szembe kellett néznie a valósággal, miszerint a csatlakozás nem lesz olyan gyors és egyszerű, mint azt Kijev reméli.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az Egyesült Államok szerepvállalása bizonytalanná vált, így az EU maradt Ukrajna legfontosabb támogatója. Éppen ezért Brüsszelben egyre többen hangsúlyozzák: a partnerség megőrzéséhez Kijevnek is változtatnia kell a hozzáállásán.

 

