Az egykori szóvivő Tucker Carlsonnál egy interjúban arról beszélt, hogy Volodimir Zelenszkij a megbeszélések vagy interjúk előtt időnként rövid időre eltűnt, majd „más emberként”, energikusabban tért vissza. Bár Mendel konkrétan nem beszélt droghasználatról, kijelentései nagy visszhangot váltottak ki az orosz médiában.

Volodimir Zelenszkij

Fotó: MASSIMO VALICCHIA / NurPhoto

Volodimir Zelenszkij furcsa állapotban jelent meg

Erre reagált Zaharova is, aki szerint a volt szóvivő mondatai megerősítik azokat a korábbi orosz állításokat, amelyek szerint Zelenszkij tiltott szerek hatása alatt állhatott. Az orosz diplomata ugyanakkor semmilyen bizonyítékot nem mutatott be kijelentései alátámasztására.

A szóvivő azt állította, hogy Mendel „lényegében elmondta”, milyen állapotban látta korábban Zelenszkijt, és szerinte az ukrán elnök környezetében is ismert lehetett ez a viselkedés.

Az ügy újabb kommunikációs csörtét indított el az orosz–ukrán konfliktus árnyékában, ahol a felek rendszeresen fogalmaznak meg egymással szemben súlyos vádakat.

