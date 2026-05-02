Fico váratlan bejelentést tett - Ukrajnáról és Zelenszkijről van szó

Az ukrán elnök, Zelenszkij és a szlovák miniszterelnök, Robert Fico telefonbeszélgetése rávilágított arra, hogy bár nézeteltérések vannak köztük, a két ország továbbra is a jó kapcsolatok fenntartásában érdekelt. A Fico Zelenszkij vita ugyan létezik, de mindkét fél hangsúlyozta: stratégiai kérdésekben együttműködésre törekszenek.

Zelenszkij és Fico között vita van, mégis közelednek egymáshoz

Zelenszkij a beszélgetés után kiemelte, hogy fontos számára Szlovákia támogatása, különösen Ukrajna európai uniós csatlakozásával kapcsolatban. Mint fogalmazott, örömmel hallotta, hogy Szlovákia kész megosztani saját tapasztalatait a csatlakozási folyamatról, ami kulcsfontosságú lehet Ukrajna számára.

A két vezető kölcsönösen meghívta egymást: Zelenszkij Kijevbe hívta Ficót, míg a szlovák kormányfő Pozsonyba invitálta az ukrán elnököt. Emellett abban is megállapodtak, hogy személyesen is találkoznak Jerevánban, az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóján.

Fico: nem lehet béke Ukrajna nélkül

Robert Fico a beszélgetés után hangsúlyozta, hogy bár bizonyos kérdésekben nem értenek egyet Zelenszkijjel, Szlovákia egy stabil és demokratikus Ukrajnában érdekelt. A szlovák miniszterelnök szerint a két ország közötti baráti viszony kulcsfontosságú a térség jövője szempontjából.

A Fico Zelenszkij vita egyik legfontosabb eleme az ukrajnai háború megítélése. Fico egyértelművé tette: semmilyen békemegállapodás nem jöhet létre Oroszországgal az ukrán fél beleegyezése nélkül.

A szlovák kormányfőt korábban többször bírálták amiatt, hogy túl engedékeny Oroszországgal szemben. Ennek ellenére most hangsúlyozta: Szlovákia támogatja Ukrajna európai integrációját, és hosszú távon együttműködésben gondolkodik.

A közeljövő eseményei – köztük a jereváni találkozó és a tervezett diplomáciai látogatások – döntő szerepet játszhatnak abban, hogy a jelenlegi nézetkülönbségek ellenére milyen irányt vesz a két ország kapcsolata.