Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Brüsszel riadót fújt: hatalmas pánikot keltett a rendkívüli kijelentésével

Olvasta?

Óriásit csúsztatott Magyar Péter

volodimir zelenszkij

Zelenszkij döbbenetes kijelentésén háborog a világ – a háborúról van szó

27 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A The Economist értesülései szerint Volodimir Zelenszkij arra utasította az ukrán vezetést, hogy készüljenek fel még legalább két-három év háborúra. A lap szerint Kijev korrupciós problémák mellett is képes lehet fenntartani a konfliktust, miközben a béketárgyalások akár már nyáron újraindulhatnak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
volodimir zelenszkijeurópai unióthe economistháború

Volodimir Zelenszkij arra adott utasítást, hogy Ukrajna készüljön fel még további két-három év háborúra – írta a The Economist ukrán kormányzati forrásokra hivatkozva.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Fotó: Ludovic Marin / AFP

Zelenszkij már a következő háborús évekre készül

Kormányzati források szerint Zelenszkij utasítást adott arra, hogy készüljenek fel egy még két-három évig tartó háborúra

– írta a lap.

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu.

A cikk szerint Ukrajna a korrupciós problémák ellenére is képes lehet kitartani ebben az időszakban, miközben a konfliktus lezárásáról szóló tárgyalások akár már ezen a nyáron újraindulhatnak.

Korábban Zelenszkij egykori szóvivője, Yulia Mendel arról beszélt, hogy az Európai Unió nem tud megegyezni abban, ki lehetne a lehetséges tárgyalópartner Oroszországgal, mert ez nem érdeke azoknak az erőknek, amelyek a konfliktus további eszkalációját támogatják.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!