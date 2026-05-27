Volodimir Zelenszkij arra adott utasítást, hogy Ukrajna készüljön fel még további két-három év háborúra – írta a The Economist ukrán kormányzati forrásokra hivatkozva.

Kormányzati források szerint Zelenszkij utasítást adott arra, hogy készüljenek fel egy még két-három évig tartó háborúra

– írta a lap.

A cikk szerint Ukrajna a korrupciós problémák ellenére is képes lehet kitartani ebben az időszakban, miközben a konfliktus lezárásáról szóló tárgyalások akár már ezen a nyáron újraindulhatnak.

Korábban Zelenszkij egykori szóvivője, Yulia Mendel arról beszélt, hogy az Európai Unió nem tud megegyezni abban, ki lehetne a lehetséges tárgyalópartner Oroszországgal, mert ez nem érdeke azoknak az erőknek, amelyek a konfliktus további eszkalációját támogatják.