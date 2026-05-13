Politico: hatalmas bajban Zelenszkij, rosszkor robbant a korrupciós bomba

Újabb korrupciós botrány vált Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rémálmává – írta május 12-én a Politico.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök

Fotó: Nicolas Tucat / AFP

Zelenszkij számára ez lehet a legrosszabb pillanat

Volodimir Zelenszkij számára ez rendkívül rossz időzítés

– fogalmazott a lap.

A Politico szerint az ügy éppen akkor robbant ki, amikor Kijev az Európai Unióhoz való gyorsított csatlakozásért lobbizik. Zelenszkij korábban azt sürgette, hogy Ukrajnát már jövőre vegyék fel az EU-ba, az uniós vezetők azonban ezt korábban irreális célnak nevezték.

A lap emlékeztetett arra is, hogy az uniós tagsághoz Ukrajnának több feltételt kell teljesítenie, köztük a korrupció elleni fellépéssel kapcsolatos követelményeket is.

A Politico szerint az ügy azért is különösen kényes, mert

akár az Ukrajnának nyújtott katonai támogatásra is hatással lehet.

Május 11-én ukrán nyomozók házkutatást tartottak Andrij Jermaknál, aki korábban Zelenszkij hivatalának vezetője volt. Ugyanezen a napon az ukrán Korrupcióellenes Ügyészség közölte, hogy a Nemzeti Korrupcióellenes Irodával együtt felszámolt egy szervezett csoportot, amely 460 millió hrivnya tisztára mosásában vehetett részt egy Kijev melletti luxusépítkezés kapcsán. A gyanúsítottak között Jermak neve is szerepel.

Másnap a NABU bejelentette, hogy lefoglaltak egy Kozinban található ingatlant, amely az ügy egyik fontos eleme. A Strana.ua eközben arról írt, hogy akár Zelenszkij is korrupciós büntetőügy szereplőjévé válhat.