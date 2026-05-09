Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ebből nagy balhé lesz: Putyin idegein táncol Zelenszkij, csúnyán megütheti a bokáját

Érdekes

Történelmi fejlesztés: a magyarok végre befejezik a legendás szellem-autópályát

volodimir zelenszkij

Ukrán provokáció, a Kreml tombol: Zelenszkij rendeletben hergeli Putyint

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Komoly feszültséget keltettek az ukrán elnök szavai Oroszországban. Zelenszkij fenyegetése a moszkvai katonai parádé kapcsán váltott ki éles reakciót. Marija Zaharova szerint az orosz nép egységesen utasítja el a kijelentéseket.
Link másolása
Vágólapra másolva!
volodimir zelenszkijmarija zaharovakremltűzszünet

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rendeletben rögzítette, hogy május 9-én, a moszkvai Győzelem napi díszszemle idejére az ukrán fegyveres erők felfüggesztik a Vörös tér elleni esetleges csapásmérési terveket. A dokumentum formálisan úgy fogalmaz, hogy humanitárius okból engedélyezik a katonai parádé megtartását Moszkva központjában – írja a Portfolio.

zelenszkij, 13 August 2025, Berlin: Volodymyr Zelensky, President of Ukraine, during a statement with the Federal Chancellor. Selensky is taking part in virtual consultations with European heads of state and government in view of the meeting between US President Trump and Russian President Putin. Photo: Fabian Sommer/dpa (Photo by Fabian Sommer / dpa Picture-Alliance via AFP)
 Zelenszkij engedélyezte a Győzelem napi katonai parádé megtartását – a Kreml felháborodott az ukrán elnök rendeletén (Fotó: AFP)
Fotó: FABIAN SOMMER / DPA

A május 8-án aláírt, 374/2026-os számú rendelet szerint a döntés az amerikai féllel folytatott tárgyalásokon kialakított elveken alapul. A szöveg pontos GPS-koordinátákkal jelöli ki azt a területet, amelyet május 9-én, kijevi idő szerint reggel 10 órától ideiglenesen kivonnak az ukrán csapásmérési célpontok közül – olvasható az ukrán kormány hivatalos oldalán.

A lépés politikai üzenete egyértelmű: Kijev azt kívánja jelezni, hogy képes lenne elérni Moszkva központját, de saját döntése alapján, átmenetileg tartózkodik ettől. A rendelet az aláírás napján, az esti órákban lépett hatályba, nem sokkal Donald Trump háromnapos tűzszünetről szóló bejelentése után.

A Kreml is reagált Zelenszkij fenyegetésére

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője a TASS-nak azt mondta, az orosz nép egységesen utasítja el az ukrán elnök kijelentéseit. Szerinte az országban közös érzés, hogy elfogadhatatlan a fenyegetés, valamint Oroszország és az orosz családok történelmének átírása vagy feledésbe taszítása – írja a Lenta.ru.

Hatalmas botrány a fronton: súlyos vádak érték Zelenszkijt

A napokban már szóba került a tervezett tűzszünet, amivel kapcsolatban Marija Zaharova keményen bírálta az ukrán elnököt. Az orosz külügyminisztérium szóvivője szerint Zelenszkij nem érdekelt a békében és szerinte az ukránok nem akarják betartani a tűzszünetet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!