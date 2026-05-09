Ukrán provokáció, a Kreml tombol: Zelenszkij rendeletben hergeli Putyint

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rendeletben rögzítette, hogy május 9-én, a moszkvai Győzelem napi díszszemle idejére az ukrán fegyveres erők felfüggesztik a Vörös tér elleni esetleges csapásmérési terveket. A dokumentum formálisan úgy fogalmaz, hogy humanitárius okból engedélyezik a katonai parádé megtartását Moszkva központjában – írja a Portfolio.

Zelenszkij engedélyezte a Győzelem napi katonai parádé megtartását – a Kreml felháborodott az ukrán elnök rendeletén

A május 8-án aláírt, 374/2026-os számú rendelet szerint a döntés az amerikai féllel folytatott tárgyalásokon kialakított elveken alapul. A szöveg pontos GPS-koordinátákkal jelöli ki azt a területet, amelyet május 9-én, kijevi idő szerint reggel 10 órától ideiglenesen kivonnak az ukrán csapásmérési célpontok közül – olvasható az ukrán kormány hivatalos oldalán.

A lépés politikai üzenete egyértelmű: Kijev azt kívánja jelezni, hogy képes lenne elérni Moszkva központját, de saját döntése alapján, átmenetileg tartózkodik ettől. A rendelet az aláírás napján, az esti órákban lépett hatályba, nem sokkal Donald Trump háromnapos tűzszünetről szóló bejelentése után.

A Kreml is reagált Zelenszkij fenyegetésére

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője a TASS-nak azt mondta, az orosz nép egységesen utasítja el az ukrán elnök kijelentéseit. Szerinte az országban közös érzés, hogy elfogadhatatlan a fenyegetés, valamint Oroszország és az orosz családok történelmének átírása vagy feledésbe taszítása – írja a Lenta.ru.

Hatalmas botrány a fronton: súlyos vádak érték Zelenszkijt

