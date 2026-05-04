Zelenszkij most lebukott – Uniós forrásokból építtethetett luxusvillát

2026 tavaszán került nyilvánosságra egy ügy, amelyben ukrán sajtóbeszámolók szerint négy luxusvilla építéséről, dróngyártásra szánt pénzekről és Zelenszkij belső köréhez köthető szereplőkről esik szó. A Zelenszkij környezetét érintő vádakat egyelőre vizsgálják, a Fire Point nevű hadiipari cég pedig tagadja az állításokat – tájékoztatott a Magyar Nemzet.

Volodimir Olekszandrovics Zelenszkij

Fotó: MASSIMO VALICCHIA / NurPhoto / AFP

Luxusvillák és vitatott felvételek

Az ügy középpontjában kiszivárgott leiratok és hangfelvételekre hivatkozó beszámolók állnak.

Ezek szerint egy „Dinasztia” nevű, négy villából álló építkezésről lehet szó, amelyet állítólag Zelenszkijhez és közeli szövetségeseihez kötnének.

A felvételek hitelességét azonban nem erősítették meg minden részletében, ezért az állításokat óvatosan kell kezelni.

Zelenszkij környezetét érintik a vádak – A Fire Point tagad

A történetben a Fire Point nevű ukrán hadiipari cég is érintettként szerepel, amely drón- és fegyvergyártási megrendeléseket kapott. A vállalat szerint az ellene felhozott állítások hamisak, és célzott támadásról van szó.

Az ügy azért különösen érzékeny, mert Ukrajna háborúban áll, így a nyugati támogatások és hadiipari források felhasználása kiemelt figyelmet kap.

Vizsgálatok dönthetik el, mi igaz

Egyelőre nem bizonyított, hogy valóban uniós forrásokat használtak volna fel luxusingatlanokra. A következő időszak vizsgálatai dönthetik el, hogy korrupciós ügyről vagy politikai támadásról van-e szó.

