Zelenszkij most lebukott – Uniós forrásokból építtethetett luxusvillát

2026 tavaszán került nyilvánosságra egy ügy, amelyben ukrán sajtóbeszámolók szerint négy luxusvilla építéséről, dróngyártásra szánt pénzekről és Zelenszkij belső köréhez köthető szereplőkről esik szó. A Zelenszkij környezetét érintő vádakat egyelőre vizsgálják, a Fire Point nevű hadiipari cég pedig tagadja az állításokat – tájékoztatott a Magyar Nemzet.
Luxusvillák és vitatott felvételek
Az ügy középpontjában kiszivárgott leiratok és hangfelvételekre hivatkozó beszámolók állnak.
Ezek szerint egy „Dinasztia” nevű, négy villából álló építkezésről lehet szó, amelyet állítólag Zelenszkijhez és közeli szövetségeseihez kötnének.
A felvételek hitelességét azonban nem erősítették meg minden részletében, ezért az állításokat óvatosan kell kezelni.
Zelenszkij környezetét érintik a vádak – A Fire Point tagad
A történetben a Fire Point nevű ukrán hadiipari cég is érintettként szerepel, amely drón- és fegyvergyártási megrendeléseket kapott. A vállalat szerint az ellene felhozott állítások hamisak, és célzott támadásról van szó.
Az ügy azért különösen érzékeny, mert Ukrajna háborúban áll, így a nyugati támogatások és hadiipari források felhasználása kiemelt figyelmet kap.
Vizsgálatok dönthetik el, mi igaz
Egyelőre nem bizonyított, hogy valóban uniós forrásokat használtak volna fel luxusingatlanokra. A következő időszak vizsgálatai dönthetik el, hogy korrupciós ügyről vagy politikai támadásról van-e szó.
További tartalmaink:
Fico váratlan bejelentést tett – Ukrajnáról és Zelenszkijről van szó
Telefonon egyeztetett Zelenszkij és Robert Fico, ahol kiderült: bár több kérdésben is vita van köztük, mégis közös érdekük a kapcsolatok erősítése és Ukrajna jövője.
Zelenszkij hatalmas pofont kapott Brüsszelből – így alázzák a vezetők
Az Európai Unióban egyre nagyobb az elégedetlenség Zelenszkij politikájával szemben, miután Ukrajna felgyorsítaná a csatlakozási folyamatot. Brüsszeli források szerint a hangnem is élesedett: egyes vezetők már azt üzenték Kijevnek, hogy visszafogottabb hozzáállásra lenne szükség, mert az EU továbbra is az ország legfontosabb szövetségese.