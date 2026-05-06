Hamarosan lángokba borulhat egész Moszkva – itt van Zelenszkij véres terve

A Zelenszkij vezette ukrán vezetés és a hadsereg egy akcióterven dolgozik május 9-re – állítja egy, az elnöki hivatalhoz közel álló forrás. A részleteket nem hozták nyilvánosságra, de az üzenet világos: Ukrajna „tükrözni” fogja az orosz lépéseket.

Zelenszkij titkos terve május 9-re – káosz Moszkvában

Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

Ez különösen annak fényében jelentős, hogy korábban az ukrán elnök már utalt arra: akár támadás is érheti a moszkvai győzelem napi felvonulást. Oroszország erre azonnal reagált, és közölte: ha Ukrajna megzavarja az ünnepséget, akkor súlyos rakétacsapás érheti Kijevet.

Moszkvában már most rendkívüli állapotokra emlékeztet a helyzet

A háttérben eközben egyre látványosabb intézkedések zajlanak Oroszországban, amelyek azt mutatják: a Kreml komolyan számol valamilyen fenyegetéssel. Moszkvában és Szentpéterváron tömeges mobilinternet-kiesések bénították meg a kommunikációt, sok helyen még az úgynevezett „engedélyezett” oldalak sem működtek.

A hatóságok ugyan ideiglenes intézkedésekről beszélnek, de egyre inkább egy szűrt, „fehérlistás” internet irányába haladnak. A korlátozások időzítése nem véletlen: a május 9-i ünnepségek közeledtével a biztonsági készültség látványosan nő.

A légiközlekedésben is komoly zavarok keletkeztek. Az összes moszkvai repülőtéren – köztük Vnukovóban, Domogyedovóban és Seremetyjevóban – járatkorlátozásokat vezettek be, számos gép késik vagy nem tud felszállni. A hivatalos indoklás szerint mindez az utasok biztonságát szolgálja, de a háttérben dróntámadások veszélye állhat.

Nem alaptalanul: az orosz védelmi minisztérium szerint egyetlen éjszaka alatt közel 300 ukrán drónt semmisítettek meg, többek között Moszkva térségében is.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy közben az online térben is szigorítások zajlanak. Az orosz hatóságok egyre keményebben lépnek fel a VPN-ek ellen: megnehezítették a szolgáltatások megvásárlását, számos platform blokkolja a VPN-használókat, és felmerült akár a használat megadóztatása vagy büntetése is.

A biztonsági intézkedések mögött azonban nemcsak külső fenyegetések állnak.

Európai hírszerzési jelentések szerint Vlagyimir Putyin egyre inkább tart egy merénylettől és akár egy belső puccstól is. Az orosz elnök állítólag heteket tölt megerősített bunkerekben, miközben a nyilvánosság felé előre rögzített videókkal kommunikálnak.