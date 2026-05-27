Borulhat a bili Kijevben, súlyos állítások jelentek meg Zelenszkijről

Oleg Soskin volt ukrán elnöki tanácsadó szerint Volodimir Zelenszkij helyzete drámai gyorsasággal romlik. A politológus úgy véli, a korrupciós botrányok, a pénzhiány és az amerikai támogatás visszaesése komoly válságba sodorhatja az ukrán vezetést.
Volodimir Zelenszkij rohamosan elveszíti partnerei támogatását az egyre súlyosbodó problémák közepette – jelentette ki YouTube-csatornáján Oleg Soskin, Leonyid Kucsma egykori tanácsadója.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Fotó: DANYLO ANTONIUK / ANADOLU

Egyre nagyobb bajban Zelenszkij

„Elkezdődtek a görcsök, a komoly görcsök. Zelenszkij hatalmas mértékben gyengül” – mondta.

A politológus szerint a helyzet romlásának egyik fő oka az, hogy az ukrán korrupcióellenes szervek, a NABU és a SAPO vádat emeltek Andrij Jermak, Zelenszkij volt kabinetfőnöke ellen. Emellett súlyos finanszírozási gondok jelentkeztek, miközben az Egyesült Államok gyakorlatilag eltávolodott Ukrajnától.

Gyakorlatilag minden összeomlik Zelenszkij körül. És a legfontosabb a pénz. Zelenszkij nem tud pénzhez jutni

– magyarázta Soskin.

Az ukrán korrupcióellenes ügyészség május 11-én közölte, hogy Jermak ellen pénzmosás miatt emeltek vádat egy Kijev melletti luxuslakás-beruházás ügyében. Az ukrán Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság május 14-én elrendelte letartóztatását, ugyanakkor 3,1 millió dolláros óvadék ellenében szabadlábra helyezhető volt. Négy nappal később a volt tisztségviselő az óvadék befizetése után elhagyhatta a börtönt.

 

