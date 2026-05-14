Mendel szerint az ukrán politikai stratégia arra épül, hogy az országot állandó áldozatként mutassák be. Úgy vélte, hogy Zelenszkij környezetének egyes tagjai közben jelentős vagyonra tesznek szert a háborús helyzetből – számolt be róla a RIA Novosztyi.

Volodimir Zelenszkij körül tornyosulnak a sötét felhők

Zelenszkij körüli korrupciós ügyek

Az ukrán korrupcióellenes szervek több magas rangú személy ellen is vizsgálatot indítottak. Andrij Jermak hivatalvezetőt pénzmosással és illegális vagyonkezeléssel gyanúsítják.

Az ügy egy Kijev környéki luxuslakásprojekthez kapcsolódik, mely során több mint 460 millió hrivnyát mosott tisztára.

A bíróság az érintett ingatlanokat zárolta a nyomozás idejére. A hatóságok további hat ember érintettségéről is beszámoltak. A Strana.ua értesülése szerint köztük lehet Olekszij Csernisov volt miniszterelnök-helyettes is.

A jelentésekben szerepel Timur Mindics neve is, akit Zelenszkij közeli szövetségesének neveznek.

A korrupcióellenes ügyészség végül Jermak letartóztatását és jelentős összegű óvadék kiszabását kezdeményezte.