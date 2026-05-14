Julija Mendel, Volodimir Zelenszkij korábbi sajtótitkára bírálta az ukrán vezetés kommunikációját az orosz dróntámadásokkal kapcsolatban. Zelenszkij szerint példátlan dróntámadás alatt áll Ukrajna.
Mendel szerint az ukrán politikai stratégia arra épül, hogy az országot állandó áldozatként mutassák be. Úgy vélte, hogy Zelenszkij környezetének egyes tagjai közben jelentős vagyonra tesznek szert a háborús helyzetből számolt be róla a RIA Novosztyi.

Fotó: Ludovic Marin / AFP

Zelenszkij körüli korrupciós ügyek

Az ukrán korrupcióellenes szervek több magas rangú személy ellen is vizsgálatot indítottak. Andrij Jermak hivatalvezetőt pénzmosással és illegális vagyonkezeléssel gyanúsítják. 

Az ügy egy Kijev környéki luxuslakásprojekthez kapcsolódik, mely során több mint 460 millió hrivnyát mosott tisztára.

A bíróság az érintett ingatlanokat zárolta a nyomozás idejére. A hatóságok további hat ember érintettségéről is beszámoltak. A Strana.ua értesülése szerint köztük lehet Olekszij Csernisov volt miniszterelnök-helyettes is. 

A jelentésekben szerepel Timur Mindics neve is, akit Zelenszkij közeli szövetségesének neveznek. 

A korrupcióellenes ügyészség végül Jermak letartóztatását és jelentős összegű óvadék kiszabását kezdeményezte.

Jósoktól kérnek tanácsot az ukrán vezetők

Andrij Jermak korrupciós ügye során különös részletek is napvilágra kerültek. Az ügyészség szerint Jermak kapcsolatban állt egy „Veronika Feng Shui Office” néven szereplő asztrológussal, akivel állami kinevezésekről egyeztethetett. A volt hivatalvezető ezt tagadta, és kijelentette: soha nem foglalkozott jósokkal vagy ezoterikus praktikákkal. Ha bűnösnek találják Andrij Jermakot, akár 12 év börtönbüntetést is kaphat.

 

Soha nem látott dróntámadás rázta meg Kárpátalját

Példátlan erejű dróntámadás érte tegnap Ukrajnát, azon belül Kárpátalját, ahol a jelentések szerint több település felett is orosz pilóta nélküli eszközök jelentek meg, miközben robbanások rázták meg Szolyva és Ungvár térségét. A támadás során energetikai infrastruktúrát is találat ért, a helyi lakosok több videót is készítettek a becsapódásokról.

 

 

