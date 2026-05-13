Kritikus fordulat Kijevben, Zelenszkij politikai túlélése is kérdés lehet

A The Telegraph szerint súlyos csapást jelenthet Volodimir Zelenszkij hatalmára az egykori kabinetfőnöke, Andrej Jermak elleni korrupciós ügy.

A The Guardian írta meg, hogy az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség hétfőn azzal vádolta meg Jermakot, hogy több mint 460 millió hrivnya tisztára mosásában vett részt egy luxuslakásprojekt kapcsán. Az ügyben a bíróság már lefoglalta az érintett ingatlanokat.

Az ukrán hatóságok Volodimir Zelenszkij befolyásos volt kabinetfőnökét

gyanúsítottként nevezték meg ebben a nagyszabású korrupciós nyomozásban.

A hatóságok később közölték, hogy további hat ember is érintett az ügyben. A neveket hivatalosan nem hozták nyilvánosságra, de a Strana.ua

szerint köztük lehet Olekszij Csernisov volt miniszterelnök-helyettes, valamint Timur Mindics üzletember is, akit Zelenszkij közeli szövetségesének tartanak.

Később Olekszandr Jakimenko, a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség vezetője bejelentette, hogy az ügyészség Jermak letartóztatását kezdeményezi, valamint 180 millió hrivnyás óvadék kiszabását is javasolja.

A The Telegraph ezzel összefüggésben azt írja, hogy a Jermak elleni vádak különösen érzékeny pillanatban érkeztek Ukrajna számára: az ország az európai uniós csatlakozásért küzd, és igyekszik fenntartani a társadalmi támogatottságot az Egyesült Államok közvetítésével létrejövő esetleges orosz–ukrán tűzszüneti megállapodások kapcsán.

A cikk szerint Zelenszkij eddig kerülte, hogy nyilvánosan kommentálja volt közeli szövetségese ügyét, akit tavaly menesztettek.

A berlini German Marshall Fund szakértője, Jelena Prokopenko úgy fogalmazott, hogy a hivatalos gyanúsítások komoly társadalmi felháborodást válthatnak ki, és tovább mélyíthetik az elit és a lakosság közötti bizalmi válságot.