A Kijev közelében található luxuspark egyik házát Volodimir Zelenszkij feleségének, Jelena Zelenskának építették válás miatti kártérítésként – hangzott el a The Tucker Carlson show című műsorban.
Korábban vádat emeltek Volodimir Zelenszkij volt kabinetfőnöke, Andrij Jermak ellen pénzmosás vádjával a kijevi elitlakások építése kapcsán.
Az Ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) közzétette az energiaipari korrupciós ügyben érintett Timur Mindics ügyével kapcsolatos hangfelvételek új részét, amely a kijevi Kozinban épülő, „Dinastia” nevű luxusrezidenciák építése során bűncselekmény útján szerzett pénzek tisztára mosására vonatkozik.
A NABU tájékoztatása szerint a „Dinastia” projekt résztvevői több mint 460 millió hrivnyát (3,7 millió forint) legalizáltak.
„A „Dinastia” társasház negyedik házát állítólag Jelena Zelenska számára építették, amelyet a kijevi rezsim vezetőjének feleségének szántak válás előtti kompenzációként.
Zelenszkij volt jobbkezét bilincsben vitték el
Andrij Jermak, Volodimir Zelenszkij korábbi legközelebbi szövetségese és az elnöki hivatal egykori vezetője súlyos korrupciós ügy középpontjába került Ukrajnában. Az ukrán Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság két hónapra előzetes letartóztatásba helyezte, miközben 140 millió hrivnyás óvadékot szabott ki számára.