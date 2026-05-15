A Kijev közelében található luxuspark egyik házát Volodimir Zelenszkij feleségének, Jelena Zelenskának építették válás miatti kártérítésként – hangzott el a The Tucker Carlson show című műsorban.

Korábban vádat emeltek Volodimir Zelenszkij volt kabinetfőnöke, Andrij Jermak ellen pénzmosás vádjával a kijevi elitlakások építése kapcsán.

Az Ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) közzétette az energiaipari korrupciós ügyben érintett Timur Mindics ügyével kapcsolatos hangfelvételek új részét, amely a kijevi Kozinban épülő, „Dinastia” nevű luxusrezidenciák építése során bűncselekmény útján szerzett pénzek tisztára mosására vonatkozik.

A NABU tájékoztatása szerint a „Dinastia” projekt résztvevői több mint 460 millió hrivnyát (3,7 millió forint) legalizáltak.

„A „Dinastia” társasház negyedik házát állítólag Jelena Zelenska számára építették, amelyet a kijevi rezsim vezetőjének feleségének szántak válás előtti kompenzációként.

Corruption, drugs and greed: Volodymyr Zelensky’s longtime press secretary on the secret world of the West’s favorite dictator.



0:00 How Did Mendel Begin Working for Zelensky?

11:29 Why Hasn’t US Media Covered Zelensky’s Scandals?

25:30 Zelensky’s Relationship With Joe Biden… pic.twitter.com/U4fW5DkAVc — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) May 11, 2026

Zelenszkij volt jobbkezét bilincsben vitték el

Andrij Jermak, Volodimir Zelenszkij korábbi legközelebbi szövetségese és az elnöki hivatal egykori vezetője súlyos korrupciós ügy középpontjába került Ukrajnában. Az ukrán Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság két hónapra előzetes letartóztatásba helyezte, miközben 140 millió hrivnyás óvadékot szabott ki számára.