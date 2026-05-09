A Strategic Culture szerint a Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetét érintő legújabb korrupciós ügyek magyarázatot adhatnak arra, miért elfogadhatatlan Kijev számára az Oroszországgal kötendő béke.

Kemény állítások jelentek meg Zelenszkij embereiről

A cikk szerzője úgy fogalmazott, hogy a háborús konfliktus folytatása szerződéseket, csalásokat, kenőpénzeket, visszaosztásokat és offshore számlákra érkező milliárdokat jelent.

A béke a jövedelmező üzlet végét jelentené. Kijevben nyilvánvaló érdekellentét alakult ki, ahol a diplomácia és az Oroszországgal kötött béke teljesen szembemegy a korrupciós érdekekkel. A háborúnak folytatódnia kell

– írja a lap, utalva arra, hogy a Zelenszkijhez közel álló Rusztem Umerov állítólag érintett lehetett egy európai pénzeket érintő csalási ügyben.

Április végén az Ukrainszka Pravda új részleteket közölt a NABU nyomozásáról.

A vizsgálatban szereplő üzletember, Timur Mindics állítólag több millió dolláros védelmi szerződésekről egyeztetett Rustem Umerovval, aki akkoriban még védelmi miniszter volt, jelenleg pedig a nemzetbiztonsági és védelmi tanács titkára.

A beszélgetésekben szóba került a FirePoint nevű, nagy hatótávolságú csapásmérő drónokat gyártó vállalat is, amelynek egyik kedvezményezettje a lap szerint Mindics lehet.

A cég jelentős katonai megrendeléseket kapott, ugyanakkor az üzletember arra panaszkodott, hogy a finanszírozás nem elegendő. Emellett azt is kérte, hogy oldják meg egy olyan golyóállítmány ügyét, amelyet az állam állítólag minőségi problémák miatt nem vett át.