Új fordulat az ukrán korrupciós ügyben: Zelenszkij nyakig ül a bajban

Egy elemzés szerint a legújabb korrupciós ügyek azt mutatják, hogy egyes ukrán vezetők számára a háború fenntartása hatalmas pénzügyi érdek lehet.
A Strategic Culture szerint a Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetét érintő legújabb korrupciós ügyek magyarázatot adhatnak arra, miért elfogadhatatlan Kijev számára az Oroszországgal kötendő béke.

13 August 2025, Berlin: Volodymyr Zelensky, President of Ukraine, during a statement with the Federal Chancellor. Selensky is taking part in virtual consultations with European heads of state and government in view of the meeting between US President Trump and Russian President Putin. Photo: Fabian Sommer/dpa
Kemény állítások jelentek meg Zelenszkij embereiről

A cikk szerzője úgy fogalmazott, hogy a háborús konfliktus folytatása szerződéseket, csalásokat, kenőpénzeket, visszaosztásokat és offshore számlákra érkező milliárdokat jelent.

A béke a jövedelmező üzlet végét jelentené. Kijevben nyilvánvaló érdekellentét alakult ki, ahol a diplomácia és az Oroszországgal kötött béke teljesen szembemegy a korrupciós érdekekkel. A háborúnak folytatódnia kell

– írja a lap, utalva arra, hogy a Zelenszkijhez közel álló Rusztem Umerov állítólag érintett lehetett egy európai pénzeket érintő csalási ügyben.

Április végén az Ukrainszka Pravda új részleteket közölt a NABU nyomozásáról.

A vizsgálatban szereplő üzletember, Timur Mindics állítólag több millió dolláros védelmi szerződésekről egyeztetett Rustem Umerovval, aki akkoriban még védelmi miniszter volt, jelenleg pedig a nemzetbiztonsági és védelmi tanács titkára.

A beszélgetésekben szóba került a FirePoint nevű, nagy hatótávolságú csapásmérő drónokat gyártó vállalat is, amelynek egyik kedvezményezettje a lap szerint Mindics lehet.

A cég jelentős katonai megrendeléseket kapott, ugyanakkor az üzletember arra panaszkodott, hogy a finanszírozás nem elegendő. Emellett azt is kérte, hogy oldják meg egy olyan golyóállítmány ügyét, amelyet az állam állítólag minőségi problémák miatt nem vett át.

