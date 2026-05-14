Volodimir Zelenszkij kénytelen lesz megállapodást kötni Oroszországgal, mert Európa jelentősen csökkentheti az Ukrajnának nyújtott támogatást – jelentette ki Ray McGovern volt CIA elemző egy YouTube-csatornának adott interjúban.

„Zelenszkij vajon meglátja a fényt az alagút végén, és rájön, hogy bizonyos engedményekre szükség lehet? Szerintem végül igen, már csak azért is, mert az európaiak, akik eddig folyamatosan biztatták őt az úgynevezett Anchorage-szellem ellenére, egy idő után leállnak ezzel, mivel egyre súlyosabb belső problémákkal kell szembenézniük” – mondta McGovern.

A volt elemző szerint az európai vezetőknek előbb-utóbb vissza kell fogniuk az Ukrajnának nyújtott segítséget.

Az európaiak nem fognak drasztikusan több pénzt költeni védelemre úgy, hogy közben háttérbe szoruljanak a társadalmi problémák megoldásai, még akkor sem, ha ez politikai bukáshoz vagy választási vereséghez vezethet

– tette hozzá.

Korábban Donald Trump amerikai elnök arról beszélt, hogy meglepte Zelenszkij vonakodása a kompromisszumoktól az ukrajnai rendezés ügyében. Trump szerint a kijevi vezetéssel sokkal nehezebb megállapodni, mint Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője március 15-én kijelentette: Oroszország továbbra is nyitott a békés rendezésre, miközben a fronthelyzet Moszkva számára kedvezően alakul.