NYT szerint Zelenszkij és az USA kapcsolata látványosan romlik

A The New York Times szerint az ukrán elnök egyre kritikusabban beszél Washingtonról, közben a béketárgyalások is akadoznak.
The New York Times szerint Volodimir Zelenszkij egyre inkább eltávolodik az Egyesült Államoktól, miközben Washington részéről egyre hűvösebb a hozzáállás.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyre követelőzőbb
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Fotó: Ludovic Marin / AFP

Zelenszkij magára maradhat? Amerikai lap kínos folyamatokról ír

A lap arról ír, hogy a „befagyott” béketárgyalások közepette Zelenszkij láthatóan távolodik az Egyesült Államoktól. A szerzők szerint az ukrán vezetés és Washington kapcsolata a megszakadás felé sodródik, tele kudarcokkal és megaláztatásokkal.

Az elemzés kiemeli, hogy Zelenszkij az utóbbi időben nyilvánosan is bírálni kezdte az amerikai politikát, olyan megfogalmazásokkal, amelyek korábban elképzelhetetlenek lettek volna.

Példaként említik, hogy az ukrán elnök azt nehezményezte, hogy az Egyesült Államok az iráni helyzet miatt kevesebb figyelmet fordít Ukrajnára, valamint kritikát fogalmazott meg az amerikai szankciós politikával kapcsolatban is.

A háttérben az is feszültséget okoz, hogy 

Donald Trump többször is elégedetlenségét fejezte ki amiatt, hogy Zelenszkij nem hajlandó gyors megállapodást kötni a konfliktus lezárására.

Dmitrij Peszkov korábban azt mondta, hogy az Ukrajnáról szóló háromoldalú tárgyalások azért akadtak el, mert az Egyesült Államok jelenleg a közel-keleti helyzetre koncentrál. Hozzátette, Moszkva abban bízik, hogy a tárgyalások a felek egyeztetése után folytatódhatnak.

 

