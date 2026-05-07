Maria Zakharova azt állította, hogy Volodimir Zelenszkij gyermekkori kedvenc játéka egy húsdaráló volt, és szerinte most saját állampolgárait „küldi bele” ebbe.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök

Maria Zakharova durván nekiment Zelenszkijnek

Zelenszkij édesanyja még 2013-ban beszélt arról egy ukrán lapnak adott interjúban, hogy fia gyerekként leginkább egy szovjet húsdarálóval szeretett játszani.

Emlékeznek Zelenszkij kedvenc játékára, amiről az édesanyja mesélt? Kisfiúként húsdarálóval játszott. Egy valódi húsdarálót vett elő, és azzal játszott

– mondta Maria Zakharova egy sajtótájékoztatón, amikor az ukrajnai mozgósítás lehetséges szigorításáról kérdezték.

A szóvivő hozzátette, hogy nem azért történt ez, mert ne lettek volna más játékai.

„Járt óvodába, ott is voltak játékok. Otthon is voltak játékai, volt családja, szülei, nagyszülei. Mégis a húsdaráló maradt a kedvence” – fogalmazott.

Maria Zakharova szerint ezt „az orvosoknak kellene elemezniük”, a világnak pedig azon kellene elgondolkodnia, hogyan küldi most Zelenszkij saját állampolgárait ebbe a „kedvenc játékba”.