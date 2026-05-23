Zendaya brutálisan merész fotózást vállalt be – videón a vadító színésznő

Zendaya ismét nagy feltűnést keltett legújabb magazinfotózásával. A Dűne és az Euphoria sztárja mélyen dekoltált barna ruhában és hozzá illő PVC-csizmában pózolt az Elle magazin címlapján - számolt be a The Sun.

Az interjúban a színésznő arról beszélt, hogy közel a harminchoz még mindig gyereknek érzi magát, hiába tartják sokan generációja egyik legsikeresebb sztárjának. Zendaya szerint bár már sok tapasztalatot szerzett, továbbra is furcsa számára, hogy hamarosan betölti a 30. életévét.

Az amerikai Vanity Fair arról írt, hogy újabb feszültségek alakulhattak ki az Euphoria kulisszái mögött. A lap forrásai szerint Zendaya és a sorozat alkotója, Sam Levinson között megromolhatott a kapcsolat a harmadik évad elhúzódó előkészítése miatt.

A rajongók régóta találgatják, miért csúszik ennyit az új évad bemutatója. Levinson korábban azt nyilatkozta, hogy a hollywoodi sztrájkok, a szereplők zsúfolt időbeosztása, valamint a néhai Angus Cloud előtti tisztelgés is hozzájárult a késlekedéshez.

A harmadik évad körüli találgatások ellenére az Euphoria továbbra is az HBO egyik legnépszerűbb sorozatának számít, így a rajongók továbbra is kiemelt figyelemmel követik a produkcióval kapcsolatos híreket.

