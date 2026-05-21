Luxusékszerben és extrém rövid ruhában hódított Zendaya – minden szem rá szegeződött

Zendaya szerdán vett részt a Louis Vuitton Cruise show-ján New Yorkban, ahol rögtön magára vonta a figyelmet különleges megjelenésével. A színésznő először egy szürke, vállra omló miniruhában érkezett a Frick Collection épületéhez, amelyhez magas sarkú cipőt és látványos ékszereket választott - számolt be róla a Daily Mail.
A hollywoodi sztár később ruhát cserélt, és egy élénksárga szaténsortban, fekete rövid dzsekiben távozott az eseményről. A megjelenését ugyanazokkal a szürke tűsarkú cipőkkel egészítette ki, amelyek az első szettjének is meghatározó darabjai voltak.
Zendaya és Tom Holland kapcsolata továbbra is reflektorfényben van
A rajongók figyelmét nemcsak a divatbemutató, hanem Tom Holland közelgő 30. születésnapja is felkeltette. A pár kapcsolatát régóta kiemelt figyelem övezi, bár igyekeznek távol tartani magánéletüket a nyilvánosságtól.
Zendaya egy korábbi interjúban arról beszélt, hogy szerinte a jól működő kapcsolat alapja az, ha két ember nemcsak szereti, hanem valóban kedveli is egymást, és legjobb barátként tekintenek egymásra.
Meghökkentő szettben jelent meg Zendaya a Dűne 3 eseményén
Zendaya minden tekintetet magára vont, de ezúttal nem egyöntetű lelkesedéssel: a színésznő különleges, homokdűnéket idéző szettben érkezett a Dűne: Harmadik rész bemutatójára. Zendaya vörös szőnyeges megjelenése pillanatok alatt bejárta a közösségi médiát, ahol a rajongók és a kritikusok is egymás után reagáltak az extrém outfitre.
