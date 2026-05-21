Luxusékszerben és extrém rövid ruhában hódított Zendaya – minden szem rá szegeződött

Zendaya szerdán vett részt a Louis Vuitton Cruise show-ján New Yorkban, ahol rögtön magára vonta a figyelmet különleges megjelenésével. A színésznő először egy szürke, vállra omló miniruhában érkezett a Frick Collection épületéhez, amelyhez magas sarkú cipőt és látványos ékszereket választott - számolt be róla a Daily Mail.

Zendaya két merész szettben érkezett a New York-i divateseményre - Fotó: ANGELA WEISS / AFP

A hollywoodi sztár később ruhát cserélt, és egy élénksárga szaténsortban, fekete rövid dzsekiben távozott az eseményről. A megjelenését ugyanazokkal a szürke tűsarkú cipőkkel egészítette ki, amelyek az első szettjének is meghatározó darabjai voltak.

Zendaya és Tom Holland kapcsolata továbbra is reflektorfényben van

A rajongók figyelmét nemcsak a divatbemutató, hanem Tom Holland közelgő 30. születésnapja is felkeltette. A pár kapcsolatát régóta kiemelt figyelem övezi, bár igyekeznek távol tartani magánéletüket a nyilvánosságtól.

Zendaya egy korábbi interjúban arról beszélt, hogy szerinte a jól működő kapcsolat alapja az, ha két ember nemcsak szereti, hanem valóban kedveli is egymást, és legjobb barátként tekintenek egymásra.