Ezt a hét zöldséget soha ne egye meg nyersen

A nyers étrend népszerűsége ellenére fontos tisztában lenni azzal, hogy nem minden növény alkalmas nyers fogyasztásra. A zöldségek egy része főzés vagy sütés után válik biztonságossá és könnyen emészthetővé - tájékoztat a My Home Book.

Melyik zöldségeket nem ajánlott nyersen fogyasztani?

A szakértők szerint az alábbi növényekkel érdemes óvatosnak lenni:

burgonya bab padlizsán spárga édesburgonya zöld paradicsom rebarbara

Miért veszélyes a nyers burgonya?

A burgonya szolanint tartalmaz, amely egy természetes mérgező vegyület. Nagyobb mennyiségben fogyasztva hányingert, fejfájást és emésztési panaszokat okozhat. A hőkezelés jelentősen csökkenti a kockázatot, ezért a burgonyát mindig főzve vagy sütve ajánlott fogyasztani.

Miért kell alaposan megfőzni a babot?

A nyers vagy nem kellően átfőtt bab fazint tartalmaz. Ez az anyag hányást, hasmenést és egyéb gyomor-bélrendszeri panaszokat válthat ki. A szakemberek szerint a babot főzés előtt érdemes több órán át áztatni, majd forrásban lévő vízben alaposan megfőzni.

A padlizsán és az éretlen, zöld paradicsom szintén tartalmazhat szolanint. Bár a mennyiség általában nem nagy, nyersen fogyasztva gyomorpanaszokat okozhatnak. Rövid főzés vagy sütés után azonban biztonságosan fogyaszthatók.

Az édesburgonya olyan vegyületeket tartalmaz, amelyek gátolhatják a fehérjék emésztését. Ezek az anyagok főzés során lebomlanak, ezért az édesburgonyát is érdemes hőkezelés után fogyasztani.

Miért kell óvatosnak lenni a rebarbarával?

A rebarbara oxálsavat tartalmaz. Különösen a levelekben található belőle nagyobb mennyiség, ezért azok fogyasztása nem ajánlott. A szárak viszont megfelelő elkészítés után biztonságosan felhasználhatók.