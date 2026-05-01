Sokkoló felvételek: zombi-apokalipszis hangulat uralkodott San Francisco utcáin

Egyre több vitát vált ki az a felvétel, amely San Francisco egyik legkeményebb környékén készült, és amelyen a drog hatása alatt álló emberek láthatók. A képsorok annyira megrázóak, hogy sok néző szerint a jelenetek inkább egy zombi-apokalipszis film díszleteire emlékeztetnek, mint egy valós város mindennapjaira – írja a NY Post.

A videót a hírhedt Tenderloin negyedben, a 7. utca és a Market Street környékén rögzítették. A felvételen emberek sora látható, akik mozdulatlanul állnak vagy furcsa testhelyzetben „megdermednek”, mások pedig láthatóan bódult állapotban bolyonganak.

Valóban zombi-apokalipszis zajlik San Franciscóban?

A zombi-apokalipszishez hasonlított jelenetek mögött valójában a súlyos drogkrízis áll. A felvételeken több ember is nyíltan beszél arról, hogy erős szereket – például fentanylt és metamfetamint – használnak.

Egy megszólaló szerint azért érkezett a városba, mert itt „olcsóbb és jobb az anyag”, ami jól mutatja, hogy San Francisco bizonyos területei mára vonzó célponttá váltak a drogfogyasztók számára.

Mit mondanak a hatóságok a zombi-apokalipszishez hasonlított állapotokról?

A közlésük szerint 2023 közepe óta több mint 14 ezer letartóztatást hajtottak végre, és jelentős mennyiségű kábítószert foglaltak le. A hivatalos álláspont szerint a város képe azóta érezhetően változott.

Ennek ellenére a számok azt mutatják: a probléma továbbra is súlyos. Bár az elmúlt időszakban csökkent a halálos túladagolások száma, San Francisco még mindig az egyik legérintettebb város az Egyesült Államokban.