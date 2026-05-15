Zombipókok másznak elő a pincékből – ettől garantáltan kirázza a hideg

A tudósok szerint a zombipókok mögött álló Gibellula attenboroughii nevű gomba bejut a pók testébe, majd lassan belülről emészti fel azt. A fertőzött pókok elhagyják rejtekhelyüket, világosabb, nyitottabb helyekre másznak, ahol végül elpusztulnak. Ezután a gomba kinövései áttörnek a zombipókok testén, és új spórákat szórnak szét – írja a Petbook.

A zombipókok testéből kinövő gomba újabb fertőzéseket terjeszthet tovább Fotó: Northfoto

Zombipókok: egyre több fertőzött példányt találnak világszerte

Az első ismert esetet 2021-ben fedezték fel Észak-Írországban egy elhagyott lőporgyárban. A BBC egyik természetfilmjének forgatása közben vették észre a furcsa, fehér bevonattal borított pókot a mennyezeten.

A kutatók később megállapították, hogy egy teljesen új fajról van szó. A gombát Sir David Attenborough után nevezték el, mivel közvetetten az ő természetfilmjei vezettek a felfedezéshez.

Egyre több fertőzött pókot találnak

Azóta Nagy-Britanniában, Írországban, Oroszországban és az Egyesült Államokban is találtak fertőzött pókokat. Több amerikai háztulajdonos arról számolt be, hogy padlásokon és pincékben furcsa, fehér „mumifikálódott” póktetemek jelentek meg.

Egy londoni kertépítő például azt hitte, valamilyen penészes pamacsot talált, ám közelebbről megnézve döbbent rá, hogy pókok tömege lóg előtte mozdulatlanul, természetellenes testtartásban.

A pókokat irányító gomba valóban képes manipulálni az áldozatait

A kutatók szerint a zombipók gomba képes megváltoztatni a fertőzött állatok agyi kémiáját. A pók így elhagyja biztonságos hálóját, és olyan helyre mászik, ahol a gomba könnyebben tudja szórni a spóráit.

A folyamat sokaknak a The Last of Us világát juttatta eszébe, ahol egy gomba embereket alakít át agresszív fertőzöttekké.

Európában is terjedhetnek a zombipókok

A szakértők szerint különösen veszélyeztetettek a nedves, sötét helyeken élő barlangi pókok. A Metellina merianae nevű faj például egész Európában elterjedt, így elképzelhető, hogy a jövőben egyre több zombipók-fertőzést fedeznek fel.

A tudósok ugyanakkor hangsúlyozzák: emberekre jelenleg nem veszélyes a fertőzés. A kutatók szerint több millió évnyi evolúciós változás kellene ahhoz, hogy a gomba az emberi szervezetet is meg tudja támadni.

Valóban léteznek élőlényeket zombikká változtató gombák

Az HBO legújabb horrorsorozatában, a The Last of Usban az emberiséget egy parazita gomba sodorja a kihalás szélére. Az élősködő vérszomjas zombikká változtatja áldozatait, a túlélők pedig elkeseredett harcot vívnak a rájuk támadó rémségekkel. A sorozatban szereplő gomba a valóságban is létezik, és a képernyőn látottakhoz hasonló módon viselkedik, annyi különbséggel, hogy nem emberekből, hanem rovarokból csinál agyatlan élőhalottakat. A legfőbb kérdés persze az, hogy megváltozhat-e a parazita viselkedése annyira, hogy mi is a célkeresztjébe kerüljünk?