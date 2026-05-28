Ismer olyat, aki túltolja a szakzsargont? Ezt mondja róla a szakértő

A kutatás eredményeit a Personality and Individual Differences című tudományos folyóirat közölte. A tanulmány szerzői szerint sokan a nehezen érthető vállalati zsargont arra használják, hogy szakmailag hozzáértőbbnek vagy fontosabbnak tűnjenek – írja a Daily Mail.

A zsargon túlzott használata és a problémamegoldó képesség összefüggése

A vizsgált kifejezések között szerepeltek olyan gyakran használt üzleti fordulatok, mint például az „érdekelt felek aktív bevonása” vagy valaminek a „hasznosítása”, amelyek egyszerűbb megfogalmazással hétköznapi jelentést hordoznak. A kutatás résztvevőinek különböző szövegeket és munkahelyi helyzeteket kellett értékelniük. A szakemberek egy úgynevezett „vállalati sületlenség receptivitási skálát” alkalmaztak annak mérésére, mennyire fogékony valaki a túlzottan fellengzős üzleti kommunikációra.

Az eredmények szerint azok, akik magas pontszámot értek el ezen a skálán, kevésbé mutattak erős analitikus gondolkodást, és hajlamosabbak voltak rosszabb üzleti döntéseket hozni.

Az egyik teszthelyzetben a résztvevőknek egy étterem hibás informatikai átállására kellett reagálniuk. A legjobb megoldásnak azt tartották, ha a vezetők egyeztetnek az informatikai részleggel, megvizsgálják az alternatívákat, majd világosan tájékoztatják a dolgozókat a további lépésekről. Azok azonban, akik jobban kedvelték a vállalati zsargont, gyakrabban választottak kevésbé hatékony megoldásokat. A kutatás ugyanakkor arra is rámutatott, hogy ezek az alkalmazottak általában elégedettebbek voltak a munkahelyükkel, pozitívabban vélekedtek vezetőikről, és könnyebben azonosultak a céges küldetésnyilatkozatokkal.

Shane Littrell, a Cornell University kutatója szerint ez hosszabb távon problémás vállalati kultúrát is kialakíthat. Úgy véli, ha a dolgozók könnyebben elfogadják a tartalom nélküli, túlzottan hangzatos kommunikációt, az elősegítheti a rossz vezetői gyakorlatok fennmaradását is. A kutatás ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy a világos és közérthető kommunikáció nemcsak hatékonyabb, hanem sok esetben a jobb döntéshozatalt is segítheti a munkahelyeken.