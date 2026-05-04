Egy elbocsátott alkalmazott zsarolhatta meg a HiPP bébiételgyártót

A Kronen Zeitung beszámolója szerint a 39 éves Pavel S. a német tulajdonú HiPP gmundeni fiókjának alkalmazottja volt, mielőtt februárban elbocsátották volna. A zsarolási kísérletet elkövető szlovákiai születésű férfit az általa küldött e-mailben szereplő adatok elemzése nyomán sikerült megtalálni – számolt be az MTI a lapra hivatkozva.

Egy elbocsátott alkalmazott kísérelt meg zsarolást a Hipp bébiételgyártó céggel szemben – Fotó: CHARLOTTE SIEMON / AFP

A zsarolási kísérlet két millió euróról szólt

Az osztrák rendőrség nem erősítette meg az újság értesülését a gyanúsított személyéről, és részleteket sem árult el a folyamatban lévő nyomozásra hivatkozva. A Die Presse című osztrák lap értesülése szerint a zsaroló, akinek salzburgi rejtekhelyét szombat reggel rohamozták meg a rendőrök, kétmillió eurót (727 millió Ft) követelt a vállalattól. A férfi februárban veszítette el állását egy elbocsátási hullámban.

Patkányméreg volt a bébiételekben

A toxikológiai szakvélemény még nem készült el az egyik HiPP sárgarépás-burgonyás pürét tartalmazó bébiételes üvegben talált 15 mikrogramm patkányméreggel kapcsolatban. Egy másik üveget azonban még keresnek, amelyet állítólag ugyanabban a Sparban árultak Kismartonban, amelyből a mérget tartalmazó üveg is származott. Ausztriában, Csehországban és Szlovákiában áprilisban összesen öt manipulált bébiételes üveget foglaltak le fogyasztás előtt.

A HiPP-termékeket a Spar áruházakból hívták vissza április közepén, miután kiderült, hogy valaki manipulálhatta a HiPP több 190 grammos, zöldségpürés üvegét. Óvintézkedésként más szupermarketek is kivonták a terméket a forgalomból.

