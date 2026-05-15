Tragédiába fulladt az ünneplés: 46 méterről zuhant a halálba a születésnapos fiatal

Tragikus zuhanás következtében vesztette életét egy fiatal férfi a brit Newton-in-the-Isle közelében, mindössze egy nappal a 21. születésnapja előtt. miután felmászott egy mobiltoronyra. A fiatal férfi mobiltoronyról zuhant le, miután barátaival felmászott a szerkezetre – írja a Daily Mail.

Ünneplésre készültek, halálos zuhanás lett a vége

A 20 éves Oskar Bialon május 10-én két barátjával tartózkodott a Black Dyke területén álló, helyiek által Newton Towerként ismert mobiltoronynál. fiatalok a közelgő születésnapját tervezték megünnepelni, amikor a tragédia bekövetkezett. A beszámolók szerint Oskar felmászott a mintegy 46 méter magas szerkezet tetejére, majd a nedves, esős időjárási körülmények miatt megcsúszott és lezuhant.

A mentőszolgálatok – köztük légi mentőhelikopter – rövid időn belül a helyszínre érkeztek, de az életét már nem tudták megmenteni, a fiatal férfit a baleset helyszínén halottnak nyilvánították. A mobiltorony a környék fiataljai körében ismert találkozóhely, és helyiek szerint korábban is többen felmásztak rá. Ezúttal azonban a szórakozás végzetesnek bizonyult. A férfi barátai egy GoFundMe adománygyűjtést is indítottak a temetés és a hazaszállítás költségeinek fedezésére, mivel a család nehéz helyzetben van.