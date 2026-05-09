Ön merre fordul zuhanyzás közben? – A bőrgyógyászok szerint ez fontosabb, mint hinné

A zuhanyzás kapcsán sokan fel sem teszik maguknak a kérdést, hogy jobb-e a vízsugár felé fordulni vagy inkább háttal állni. Bőrgyógyászok szerint önmagában egyik testhelyzet sem tesz tisztábbá, de a bőr és a haj szempontjából lehet némi különbség aközött, hogyan ér minket a víz, főleg ha túl meleg vagy túl erős.

Meglepő, de nem mindegy, merre fordul zuhanyzás közben

Testelyzet zuhanyzás közben: nem az irány, hanem a módszer számít

A szakértők szerint tisztaság szempontjából nem sokat számít, hogy valaki arccal vagy háttal áll a zuhanynak. A fürdés során a lényeg az, hogy a test minden részét alaposan megmossuk, és ne maradjon a bőrön tusfürdő, sampon vagy egyéb maradvány.

A vízsugár felé fordulva könnyebb lehet leöblíteni az arcot, a mellkast és a test elülső részét, míg háttal állva kevésbé irritálhatja a szemeket a sampon, és a forró víz sem éri folyamatosan az arcot.

A túl forró víz többet árthat, mint az irány

A bőrgyógyászok szerint a túl meleg víz kiszáríthatja a bőrt, és ronthatja a bőr természetes védőrétegét. Ez különösen akkor lehet gond, ha valaki sokáig közvetlenül az arcára engedi a forró vizet.

Éppen ezért a langyos víz, a rövidebb zuhanyzás és a gyengéd tisztálkodószerek fontosabbak, mint az, hogy ki milyen irányba fordul.

A szakértők szerint sokszor az a legjobb megoldás, ha az ember zuhanyzás közben váltogatja a testhelyzetét.

Zuhanyzás közben nem mindegy, hogyan éri a víz a bőrt

Ez lehet az ideális megoldás

Az általános javaslat az, hogy hajöblítésnél érdemesebb inkább háttal állni a víznek, majd röviden előrefordulni az arc és a test elülső részének leöblítéséhez. Így egyszerre lehet alapos és kíméletes a tisztálkodás.

A lényeg tehát nem az, hogy van-e egyetlen tökéletes zuhanypozíció, hanem az, hogy a zuhanyzás közben a bőr minden része tiszta legyen, miközben a bőr védelmét sem terheljük feleslegesen – hívja fel a figyelmet a HuffPost.