A 21 éves szépségkirálynőt halálra gázolta a saját kocsija

Egy 21 éves szépségkirálynő meghalt, miután télen saját autója gázolta halálra, miközben a pakolással foglalkozott – derült ki a most kiadott halotti vizsgálati dokumentumokból.

21 éves szépségkirálynőt gázolt halálra a saját autója

Fotó: Dhivakaran S / Pexels

A 21 éves Eleisha Skinner a Buckinghamshire New University hallgatója volt, amikor január 4-én, a karácsonyi szünet után hátramenetben leparkolta fekete Audi A1-esét a high wycombe-i szállása előtt. A leendő szociális munkás a csomagtartóból pakolta ki az autót, amikor a jármű „megcsúszott”, és Skinner a ház falához szorult.

A halottkém nyilatkozatában olvasható, hogy a ház egyik lakója hívta a mentőket, miután hatalmas durranást hallott, majd egy női sikolyt. Ő talált rá eszméletlenül a 21 éves szépségkirálynőre is.

A helyszínre kiérkező rendőrük jelentése szerint a „lejtős” kocsifelhajtót a téli időjárás miatt jég borította be, ami „nagyon csúszóssá” tette – mondta Crispin Butler vezető halottkém a Buckinghamshire-i halottkém bíróságnak. Skinnert az oxfordi John Radcliffe Kórházba szállították, de sajnos január 8-án ott meghalt.

Butler halottkém kedden a bíróságon azt nyilatkozta, hogy a kocsifelhajtót nem sózták vagy kavicsozták, hozzátéve, hogy semmilyen korlát vagy akadály nem volt a helyén a „túlhajtás” megakadályozására.

Egy orvosi vizsgálat megállapította, hogy Eleisha Skinner, akit 2022-ben „Miss Faversham”-nek, majd később „Miss Congeniality”-nek koronáztak, megfulladt, kompresszió okozta oxigénhiányos agysérülésbe halt bele – ami azt jelentette, hogy a testére nehezedő nyomás megakadályozta a megfelelő légzést.

Egy megható tisztelgésben Skinner családja „kedves, önzetlen és szenvedélyes fiatal nőként” jellemezte őt, „aki mindig másokat helyezett maga elé”.

A család által kiadott, Butler által felolvasott nyilatkozatban azt írták, hogy a kenti Favershamből származó diáklány „vidám, pezsgő személyiséggel” rendelkezett, „bárhová is ment, mindig ő volt a társaság lelke”, és azt mondták, hogy „olyan ember volt, aki pusztán azzal, hogy benne volt, fényesebbé tette a világot ”.