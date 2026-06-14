Kevés olyan sorozat létezik, amely ennyi év elteltével is ugyanúgy képes megérinteni a nézőket, mint A farm, ahol élünk. A Michael Landon főszereplésével készült széria generációk számára jelentette a családi összetartásról, szeretetről és kitartásról szóló történeteket. A galériában összegyűjtött jelenetfotók segítségével most újra felidézhetők a sorozat legfontosabb eseményei, megható pillanatai és felejthetetlen karakterei.

A farm, ahol élünk szereplői egy ikonikus jelenetben – a sorozat évtizedekkel később is milliók kedvence.

Fotó: NBC / Photo12 / AFP

A farm, ahol élünk: ezért szeretik még ma is milliók

A képek nemcsak a történeteket hozzák közelebb a rajongókhoz, hanem azt a különleges, meghitt hangulatot is, amely a sorozat védjegyévé vált az évek során. Walnut Grove világa, az Ingalls család mindennapjai és a közösség összetartó ereje máig sokak szívében él. Nem véletlen, hogy A farm, ahol élünk évtizedekkel a bemutatója után is a televíziózás egyik legkedveltebb és legemlékezetesebb klasszikusának számít.