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Nosztalgia, családi történetek és felejthetetlen karakterek várják azokat, akik újra felidéznék a legendás sorozat pillanatait. A farm, ahol élünk generációk kedvence lett, és ma is sokan emlékeznek szeretettel a Walnut Grove-ban játszódó történetekre.
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a farm, ahol élünklegendásgalériaszeretet

Kevés olyan sorozat létezik, amely ennyi év elteltével is ugyanúgy képes megérinteni a nézőket, mint A farm, ahol élünk. A Michael Landon főszereplésével készült széria generációk számára jelentette a családi összetartásról, szeretetről és kitartásról szóló történeteket. A galériában összegyűjtött jelenetfotók segítségével most újra felidézhetők a sorozat legfontosabb eseményei, megható pillanatai és felejthetetlen karakterei.

A farm, ahol élünk szereplői egy ikonikus jelenetben – a sorozat évtizedekkel később is milliók kedvence.
A farm, ahol élünk szereplői egy ikonikus jelenetben – a sorozat évtizedekkel később is milliók kedvence.
Fotó: NBC / Photo12 / AFP

A farm, ahol élünk: ezért szeretik még ma is milliók

A képek nemcsak a történeteket hozzák közelebb a rajongókhoz, hanem azt a különleges, meghitt hangulatot is, amely a sorozat védjegyévé vált az évek során. Walnut Grove világa, az Ingalls család mindennapjai és a közösség összetartó ereje máig sokak szívében él. Nem véletlen, hogy A farm, ahol élünk évtizedekkel a bemutatója után is a televíziózás egyik legkedveltebb és legemlékezetesebb klasszikusának számít.

A farm, ahol élünk, Little House on the Prairie
A farm, ahol élünk, Little House on the Prairie
A farm, ahol élünk, Little House on the Prairie
A farm, ahol élünk, Little House on the Prairie
A farm, ahol élünk, Little House on the Prairie
A farm, ahol élünk, Little House on the Prairie
A farm, ahol élünk, Little House on the Prairie
A farm, ahol élünk, Little House on the Prairie
A farm, ahol élünk, Little House on the Prairie
A farm, ahol élünk, Little House on the Prairie
A farm, ahol élünk, Little House on the Prairie
A farm, ahol élünk, Little House on the Prairie
A farm, ahol élünk, Little House on the Prairie
A farm, ahol élünk, Little House on the Prairie
A farm, ahol élünk, Little House on the Prairie
A farm, ahol élünk, Little House on the Prairie
A farm, ahol élünk, Little House on the Prairie
Galéria: A farm, ahol élünk
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A képen: (balról jobbra) Michael Landon, Melissa Sue Anderson, Karen Grassle, Lindsay/Sidney Greenbush és Melissa Gilbert

 

 

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