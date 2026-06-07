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abszolút viccek

Abszolút: ezeken a vicceken garantáltan jól fog szórakozni

36 perce
Olvasási idő: 3 perc
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A magyar internet egyik külön műfaját jelentik az úgynevezett „abszolút viccek”, amelyek évtizedek óta keringenek szóban, fórumokon és közösségi oldalakon. Az abszolút viccek lényege, hogy egy tulajdonságot vagy helyzetet a végletekig eltúlozva mutatnak be, gyakran abszurd vagy teljesen lehetetlen példákon keresztül.
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abszolút viccekviccnevetés

Az abszolút viccek népszerűségét éppen az adja, hogy néhány mondatban képesek váratlan csattanót szállítani. Sokszor a logikát teljesen figyelmen kívül hagyják, és olyan képtelen helyzeteket teremtenek, amelyeken éppen a lehetetlenségük miatt nevetünk.

Abszolút viccek – ezek a képtelen poénok évtizedek óta megnevettetik az embereket.
Abszolút viccek – ezek a képtelen poénok évtizedek óta megnevettetik az embereket Illusztráció/Chat GPT

- Milyen az abszolút vékonytalpú cipő?
- ???
- Amiben ha rálépsz egy pénzérmére, meg tudod mondani, hogy fej vagy írás!

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