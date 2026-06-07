Abszolút: ezeken a vicceken garantáltan jól fog szórakozni

Az abszolút viccek népszerűségét éppen az adja, hogy néhány mondatban képesek váratlan csattanót szállítani. Sokszor a logikát teljesen figyelmen kívül hagyják, és olyan képtelen helyzeteket teremtenek, amelyeken éppen a lehetetlenségük miatt nevetünk.

Abszolút viccek – ezek a képtelen poénok évtizedek óta megnevettetik az embereket Illusztráció/Chat GPT

- Milyen az abszolút vékonytalpú cipő?

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- Amiben ha rálépsz egy pénzérmére, meg tudod mondani, hogy fej vagy írás!