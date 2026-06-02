Megtalálhatták a sokakat sújtó szörnyű betegség ellenszerét

A tudósok meglepő kapcsolatot fedeztek fel a csecsemők korai biológiai fejlődése, a bélmikrobiom és az agy fejlődése között. Az eredmények szerint bizonyos bélbaktériumok akár védő szerepet is játszhatnak az autizmus és az ADHD kialakulásával szemben – írja a ScienceDaily.

Az élet első évei kulcsfontosságúak az agy és az immunrendszer fejlődése szempontjából. Korábbi kutatások már kimutatták, hogy mind az epigenetikai folyamatok, mind a bélmikrobiom hosszú távon hatással lehetnek az egészségre, de a két rendszer kapcsolatáról eddig keveset tudtak.

A kutatók szerint a születéskor jelen lévő epigenetikai beállítottság hatással lehet a neurofejlődési rendellenességek kockázatára. Ugyanakkor bizonyos „jó” baktériumok jelenléte a bélrendszerben módosíthatja ezt a kockázatot.

A kutatás során 571 újszülött köldökzsinórvéréből elemezték a DNS-metilációs mintázatokat, amelyek az epigenetikai szabályozás egyik legismertebb formáját jelentik.

Az adatokat 969 gyermek bélmikrobiom-mintáival vetették össze, amelyeket 2, 6 és 12 hónapos korban gyűjtöttek. Emellett a szülők bélflóráját is megvizsgálták a terhesség harmadik trimeszterében.

Amikor a gyerekek betöltötték a 36 hónapos kort, a kutatók viselkedési kérdőívek segítségével felmérték neurofejlődésüket, majd összevetették az eredményeket a korábbi genetikai és mikrobiológiai adatokkal.

Mi befolyásolja a csecsemők bélflóráját?

A kutatás szerint több tényező is összefüggött a születéskor megfigyelhető epigenetikai mintázatokkal. Ilyen volt a szülés módja, a terhesség hossza, az idősebb testvérek jelenléte, valamint az anya allergiás betegségei.

A császármetszéssel született babáknál a kutatók eltérő DNS-metilációs mintázatokat figyeltek meg több olyan génnél, amelyek az immunrendszer működésében és az agy fejlődésében játszanak szerepet.

Kapcsolat a génszabályozás és a bélbaktériumok között

A vizsgálat egyik legfontosabb eredménye az volt, hogy a születéskor meglévő epigenetikai mintázatok hatással voltak arra, hogyan alakult a gyermekek bélmikrobiomja az első életév során.

Azoknál a csecsemőknél, akiknél bizonyos immunrendszerrel kapcsolatos génekben magasabb DNS-metilációt mértek, 12 hónapos korra kevésbé változatos bélflóra alakult ki.

Ezek a gének segítik a szervezetet a kórokozók felismerésében és az ellenük adott immunválasz kialakításában.