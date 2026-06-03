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Adoptálni akarták a 12 évesnek hitt lányt – sokkoló igazság derült ki róla

19 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Egy egészen hihetetlen történet tartja lázban Brazíliát. Egy nő elérte, hogy egy család majdnem adoptálja, miután hosszú időn keresztül kiskorúnak adta ki magát.
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Több mint egy évig élt egy brazil családnál egy nő, aki azt állította, hogy 12 éves, és segítségre szorul. A család annyira megszerette, hogy még az is felmerült, hogy hivatalosan is adoptálják – írja a DailyStar.

A nő több mint egy évig élt egy családnál, akik komolyan fontolgatták, hogy adoptálják.
A nő több mint egy évig élt egy családnál, akik komolyan fontolgatták, hogy adoptálják
Fotó: Unsplash

A történet azonban váratlan fordulatot vett, amikor a rendőrség nyomozni kezdett az ügyben.

Hogyan sikerült elérnie, hogy adoptálják?

A hatóságok szerint a nő egy egyházi közösségen keresztül került kapcsolatba a családdal. Azt állította, hogy nehéz körülmények közül menekült el, ezért segítségre van szüksége.

A család befogadta, és idővel szoros érzelmi kapcsolat alakult ki közöttük. A nő több mint 14 hónapig élt velük, miközben a házigazdák úgy hitték, hogy egy bajba jutott gyermeket támogatnak.

A helyi sajtó szerint az örökbefogadás lehetősége is komolyan felmerült.

Hogyan bukott le a nő?

Az ügy akkor vett fordulatot, amikor egy hozzátartozó értesítette a rendőrséget a gyanús körülményekről.

A nyomozás során a hatóságok megállapították, hogy a nő valójában 37 éves. 

Ezt követően őrizetbe vették, és csalás, valamint hamis személyazonosság használata miatt eljárás indult ellene.

 

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