Adoptálni akarták a 12 évesnek hitt lányt – sokkoló igazság derült ki róla

Több mint egy évig élt egy brazil családnál egy nő, aki azt állította, hogy 12 éves, és segítségre szorul. A család annyira megszerette, hogy még az is felmerült, hogy hivatalosan is adoptálják – írja a DailyStar.
A történet azonban váratlan fordulatot vett, amikor a rendőrség nyomozni kezdett az ügyben.
Hogyan sikerült elérnie, hogy adoptálják?
A hatóságok szerint a nő egy egyházi közösségen keresztül került kapcsolatba a családdal. Azt állította, hogy nehéz körülmények közül menekült el, ezért segítségre van szüksége.
A család befogadta, és idővel szoros érzelmi kapcsolat alakult ki közöttük. A nő több mint 14 hónapig élt velük, miközben a házigazdák úgy hitték, hogy egy bajba jutott gyermeket támogatnak.
A helyi sajtó szerint az örökbefogadás lehetősége is komolyan felmerült.
Hogyan bukott le a nő?
Az ügy akkor vett fordulatot, amikor egy hozzátartozó értesítette a rendőrséget a gyanús körülményekről.
A nyomozás során a hatóságok megállapították, hogy a nő valójában 37 éves.
Ezt követően őrizetbe vették, és csalás, valamint hamis személyazonosság használata miatt eljárás indult ellene.