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áfonya

8 ok, amiért érdemes minden nap enni ebből a szupergyümölcsből – Ön milyen gyakran fogyasztja?

2026. június 19. 18:41
Olvasási idő: 8 perc
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A kutatók évek óta vizsgálják, milyen hatással lehetnek a bogyós gyümölcsök az emberi szervezetre. Az áfonya esetében több tanulmány is kedvező eredményeket mutatott ki az általános egészségi állapot különböző területein.
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áfonyaegészségantioxidáns

Az áfonya a világ legegészségesebb gyümölcsei között szerepel. Alacsony kalóriatartalma mellett jelentős mennyiségű rostot, vitamint, ásványi anyagot és antioxidáns hatású növényi vegyületet tartalmaz. A kutatások szerint rendszeres fogyasztása több területen is kedvező hatással lehet a szervezetre – tájékoztat a FIT BOOK.

Az áfonya friss és fagyasztott formában is megőrzi értékes tápanyagainak jelentős részét
Az áfonya friss és fagyasztott formában is megőrzi értékes tápanyagainak jelentős részét
Fotó: Unsplash

Áfonya: 8 ok, amiért érdemes minden nap fogyasztani

1. Az áfonya gazdag antioxidánsokban

Az áfonya egyik legfontosabb tulajdonsága a magas antioxidáns-tartalom. Különösen sok antociánt tartalmaz, amelyek a gyümölcs jellegzetes kékes-lila színéért felelősek. Ezek a vegyületek segíthetnek a sejtek védelmében az oxidatív stresszel szemben, amelyet a szabad gyökök okoznak a szervezetben. A szakemberek szerint az oxidatív stressz számos krónikus betegség és az öregedési folyamatok egyik fontos tényezője lehet.

2. Hozzájárulhat az egészséges öregedéshez

A kutatások alapján az áfonyában található polifenolok kedvezően befolyásolhatják a sejtek állapotát. Egyes vizsgálatok szerint az áfonyában lévő antioxidáns vegyületek csökkenthetik a DNS-károsodás mértékét, amely az életkor előrehaladtával természetes módon halmozódik fel. A szakértők szerint ez hozzájárulhat a szervezet hosszabb távú egészségének megőrzéséhez.

3. Támogathatja az immunrendszer működését

Az áfonya jelentős mennyiségű C-vitamint tartalmaz, amely szerepet játszik az immunrendszer normál működésében. Emellett E-vitamin és más bioaktív vegyületek is találhatók benne. A kiegyensúlyozott étrend részeként fogyasztva segíthet a szervezet védekezőképességének fenntartásában.

4. Segítheti az izmok regenerációját

Az intenzív fizikai aktivitás után az izmokban mikrosérülések alakulhatnak ki, amelyek gyulladásos folyamatokat indíthatnak el. Egyes kutatások szerint az áfonyában található antioxidánsok hozzájárulhatnak a regenerációs folyamatok támogatásához. Vizsgálatokban azoknál a sportolóknál, akik rendszeresen fogyasztottak áfonyát vagy áfonyából készült italokat, gyorsabb regenerációt figyeltek meg.

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