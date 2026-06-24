Azt hitték, a menopauza miatt beszél össze-vissza a kétgyermekes édesanya, de a valóság legsújtó volt

Zavarosan és összefüggéstelenül kezdett el beszélni egy kétgyermekes édesanya. Az orvosok azt hitték, a menopauza egyik tünete mindez. A valóság azonban sokkal lesújtóbb volt. Kiderült, hogy agydaganata van.
Menopauza vagy agydaganat?
Az 52 éves Michelle Dilgernek azt mondták, hogy agydaganata, glioblasztómája van, és mindössze 12 hónapot adtak neki az orvosok. A beszédével kapcsolatos kezdeti aggodalmakat azonban a háziorvosok egyszerűen a menopauza jeleinek tulajdonították.
Csak akkor utalták be a kétgyermekes anyát sürgősségi vizsgálatra, amikor egy nőgyógyász felfigyelt a tüneteire. A vizsgálatok után egyértelműen kiderült, hogy rákos. A diagnózist követően nagy műtéten esett át az oxfordi John Radcliffe Kórházban.
Michelle azóta dacolva az esélyekkel, nyolc évet élt, és most 60 évesen arra inspirálta fiát, hogy karrierjét a rákkal kapcsolatos kulcsfontosságú kutatások finanszírozásának szentelje.
A 29 éves Jack Dilger minden eladott Cramp Killa nevű sportmárkája után 1 fontot adományoz a Brain Tumour Research jótékonysági szervezetnek, amely mesterséges intelligenciát használ a glioblasztóma kezelésének fejlesztésére.
Jack 2018-ban utolsó éves volt marketing szakon a Nyugat-angliai Egyetemen, amikor édesanyja megbetegedett. Ezt mondta: „Az édesanyám egy hihetetlenül intelligens nő. Mindig is elképesztően figyelt a részletekre; zseniálisan bánik a szavakkal. Aztán hirtelen olyan üzeneteket kezdett küldözgetni, amiknek nem igazán volt értelmük. A beszéde zavarossá és összefüggéstelenné vált. Visszatekintve, ez egyértelmű jele volt annak, hogy valami komolyan nincs rendben.”
Amikor elment a háziorvosához és a sürgősségire, akkor azt mondták neki, hogy a tüneteit a menopauza és a szorongás okozza. Az oxfordshire-i Henley-on-Thames-ből származó Jack elmondta: „Csak egy 2018 novemberi rutin nőgyógyászati vizsgálat után látta a konzultáns, mennyire rosszul van, és sürgősségi vizsgálatra utalta, ahol a daganatot 30 perc alatt felfedezték.”
„Amikor felhívott az apám, Richard, annyira kétségbeesett volt, hogy alig értettem, mit mond. Azt mondta: »anyádnak agydaganata van«, és úgy éreztem, mintha a föld megnyílt volna alattam.”
Jack elmagyarázta, hogy ez a megpróbáltatás megváltoztatta a nézőpontját, és arra ösztönözte, hogy támogassa a Brain Tumour Research szervezetet, mivel az elkötelezett a tudományos kutatások finanszírozása és a gyógymód felfedezése iránt.