Azt hitték, a menopauza miatt beszél össze-vissza a kétgyermekes édesanya, de a valóság legsújtó volt

Zavarosan és összefüggéstelenül kezdett el beszélni egy kétgyermekes édesanya. Az orvosok azt hitték, a menopauza egyik tünete mindez. A valóság azonban sokkal lesújtóbb volt. Kiderült, hogy agydaganata van.

Agydaganata van a kétgyermekes édesanyának - Fotó: Brain Tumour Research

Menopauza vagy agydaganat?

Az 52 éves Michelle Dilgernek azt mondták, hogy agydaganata, glioblasztómája van, és mindössze 12 hónapot adtak neki az orvosok. A beszédével kapcsolatos kezdeti aggodalmakat azonban a háziorvosok egyszerűen a menopauza jeleinek tulajdonították.

Csak akkor utalták be a kétgyermekes anyát sürgősségi vizsgálatra, amikor egy nőgyógyász felfigyelt a tüneteire. A vizsgálatok után egyértelműen kiderült, hogy rákos. A diagnózist követően nagy műtéten esett át az oxfordi John Radcliffe Kórházban.

Michelle azóta dacolva az esélyekkel, nyolc évet élt, és most 60 évesen arra inspirálta fiát, hogy karrierjét a rákkal kapcsolatos kulcsfontosságú kutatások finanszírozásának szentelje.

A 29 éves Jack Dilger minden eladott Cramp Killa nevű sportmárkája után 1 fontot adományoz a Brain Tumour Research jótékonysági szervezetnek, amely mesterséges intelligenciát használ a glioblasztóma kezelésének fejlesztésére.

Jack 2018-ban utolsó éves volt marketing szakon a Nyugat-angliai Egyetemen, amikor édesanyja megbetegedett. Ezt mondta: „Az édesanyám egy hihetetlenül intelligens nő. Mindig is elképesztően figyelt a részletekre; zseniálisan bánik a szavakkal. Aztán hirtelen olyan üzeneteket kezdett küldözgetni, amiknek nem igazán volt értelmük. A beszéde zavarossá és összefüggéstelenné vált. Visszatekintve, ez egyértelmű jele volt annak, hogy valami komolyan nincs rendben.”

Amikor elment a háziorvosához és a sürgősségire, akkor azt mondták neki, hogy a tüneteit a menopauza és a szorongás okozza. Az oxfordshire-i Henley-on-Thames-ből származó Jack elmondta: „Csak egy 2018 novemberi rutin nőgyógyászati ​​vizsgálat után látta a konzultáns, mennyire rosszul van, és sürgősségi vizsgálatra utalta, ahol a daganatot 30 perc alatt felfedezték.”

„Amikor felhívott az apám, Richard, annyira kétségbeesett volt, hogy alig értettem, mit mond. Azt mondta: »anyádnak agydaganata van«, és úgy éreztem, mintha a föld megnyílt volna alattam.”