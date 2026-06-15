Sokan stresszre fogják, pedig akár agydaganat is állhat a háttérben

Az agydaganat tünetei sokszor nem egyértelműek, ezért az érintettek gyakran stresszre, fáradtságra vagy kialvatlanságra fogják a panaszaikat. A szakértők szerint azonban vannak olyan figyelmeztető jelek, amelyeket nem szabad félvállról venni – írja a Focus.

Az agydaganat tünetei közé tartozhat a látászavar, a beszédzavar, a bénulás és az epilepsziás roham is Fotó: SCIENCE PHOTO LIBRARY / R3F

Az agydaganat tünetei nem mindig fejfájással kezdődnek

A legfontosabb intő tünetek közé tartozik a látászavar, a beszédzavar, a bénulás, valamint az epilepsziás roham. Ezek akkor is komoly kivizsgálást igényelnek, ha korábban nem volt hasonló panasza.

Sokan azt gondolják, hogy az agydaganat első jele mindig az erős fejfájás, de a szakértők szerint ez ritkább figyelmeztető tünet. A fejfájásnak rengeteg más oka lehet, például magas vérnyomás, arcüregprobléma, szemészeti gond vagy gyulladás.

Orvoshoz kell fordulni, ha a fejfájás hirtelen jelentkezik, rendkívül erős, először fordul elő, vagy a korábbi fejfájás jellege megváltozik.

A látászavar különösen fontos jel lehet

A hirtelen homályos látás, kettős látás vagy más szokatlan látászavar nem biztos, hogy szemészeti probléma miatt alakul ki. Egyes esetekben az agyban lévő elváltozás is okozhat ilyen panaszt.

A korai felismerés azért fontos, mert bizonyos agydaganatok műtéttel, sugárterápiával vagy kemoterápiával kezelhetők.

Csendes vészjelzések: az agydaganat hét korai jele

Az agydaganat alattomosan, sokszor hétköznapi panaszokkal indít. Először is, a tünetek nem mindig drámaiak, és könnyen más okokra fogjuk őket: stresszre, fáradtságra vagy migrénre. Mégis, az agydaganat korai figyelmeztető jeleinek felismerése döntő, mert minél előbb történik a kivizsgálás, annál több célzott terápiás lehetőség nyílik meg.

Orvosi csoda: felgyógyult a halálos agydaganatból

Időről időre megmagyarázhatatlan orvosi eseteket is megvitatnak egyes konferenciákon. Az alábbi eset is ilyen: egy orvosi dokumentációval leírt agydaganatos beteg esetét értékelték a kutatók.