Súlyos egészségügyi betegséget jelezhet az ártatlannak hitt agyfagyás

A legtöbben gyerekkorukból ismerik a jelenséget: egy-két túl gyors falat fagyi, és máris olyan érzés támad, mintha valaki tűvel szurkálná az agyukat. Bár a fájdalom általában gyorsan elmúlik, kutatások szerint nem minden esetben érdemes félvállról venni az agyfagyást, hívta fel a figyelmet írja a BBC.
Az agyfagyás rendkívül gyakori jelenség. Általában ártalmatlan, gyorsan jelentkezik, majd el is múlik
– mondta Amaal Starling amerikai neurológus, a Mayo Klinika szakembere.
A kutatók szerint ugyanakkor az sem véletlen, hogy egyesek szinte soha nem tapasztalják, míg mások minden második fagylaltozásnál szenvednek tőle.
Ez történik a szervezetben, amikor lecsap az agyfagyás
A szakemberek úgy vélik, hogy a probléma akkor alakul ki, amikor a szájpadlás vagy a torok hátsó része túl gyorsan lehűl. Ilyenkor az erek hirtelen összehúzódnak, majd kitágulnak, hogy helyreállítsák a normális véráramlást. Az így keletkező inger a háromosztatú idegen, vagyis a trigeminális idegen keresztül jut el az agyba, amely az arc és a homlok fájdalomérzetének feldolgozásáért felelős.
Ezért érezzük a fájdalmat a homlokunkban vagy a fejünkben, és nem a szánkban
– magyarázta Starling.
Megdöbbentő kapcsolatot találtak a migrénnel
Az elmúlt évtizedek kutatásai egyre világosabban mutatják, hogy az agyfagyás és a migrén között szoros összefüggés lehet. Irene Toldo olasz gyermekneurológus és kutatótársai több mint negyven év tudományos eredményeit elemezték. Vizsgálataik alapján azok, akik migrénes fejfájástól szenvednek, jóval nagyobb eséllyel tapasztalnak erős agyfagyást is.
Egy korábbi kutatásban a migrénes résztvevők 93 százaléka számolt be fagylalt okozta fejfájásról, míg a nem migrénesek körében ez az arány mindössze egyharmad volt.
A migrénes betegek idegrendszere érzékenyebben reagál az ilyen ingerekre. Emiatt a hideg erőteljesebben aktiválhatja a fájdalomért felelős idegpályákat
– mondta Starling.
A kutatások szerint az sem kizárt, hogy a jelenség részben örökletes. A vizsgálatok alapján azoknál, akiknek a szülei is rendszeresen tapasztaltak agyfagyást, nagyobb valószínűséggel jelentkezik a probléma. A kutatók egyelőre nem találták meg a felelős géneket, de az összefüggés több tanulmányban is megjelent.
Nem csak a fej fájhat
Bár az agyfagyás önmagában ártalmatlan, egyes kutatások arra is felhívják a figyelmet, hogy a nagyon hideg italok bizonyos esetekben szívdobogásérzést vagy szívritmuszavart is kiválthatnak. A szakértők szerint ezek a jelenségek ritkák, de jól mutatják, hogy a szervezet milyen erősen reagálhat a hirtelen hideghatásra.
A szakemberek azt tanácsolják, hogy akik gyakran tapasztalnak erős agyfagyást, gondolják végig, milyen egyéb fejfájásaik vannak.
A migrén rendkívül gyakori betegség, mégis sokan soha nem fordulnak orvoshoz a panaszaikkal
– figyelmeztetett Starling.
A neurológus szerint sok ember számára meglepetést jelenthet, hogy a rendszeres fejfájás mögött diagnosztizálható és kezelhető állapot állhat.
Így kerülheti el az agyfagyást
A megoldás szerencsére egyszerű. A szakértők szerint a fagylaltot és a jéghideg italokat érdemes lassabban fogyasztani, hogy a szájpadlásnak legyen ideje alkalmazkodni a hőmérséklet-változáshoz. Ha pedig már kialakult az agyfagyás, segíthet a szájpadlás felmelegítése a nyelvvel vagy egy meleg ital elfogyasztása.
Nem kell lemondani a fagylaltról. Csak egy kicsit lassabban kell élvezni
– hangsúlyozta Toldo.
Ahogy a hőség egyre gyakoribb és intenzívebb a klímaváltozás miatt, a kutatók egyre jobban foglalkoznak azzal, milyen hatással van a hőség az agy működésére. A hőség nemcsak az egészséges emberek agyműködését befolyásolja, hanem súlyosbít számos neurológiai betegséget is, ami komoly agyi és egészségügyi következményekkel jár.
Az agy öregedése nem csak passzív jelenség: a sejtek célzott támadásoknak lehetnek kitéve, ami tovább rontja az állapotot. Friss kutatások szerint bizonyos immunsejtek rombolják az emlékezetért felelős agyi kapcsolatokat, ami drámaian felgyorsíthatja a kognitív hanyatlást, és olyan hírhedt betegségek kialakulásához járulhat hozzá, mint az Alzheimer-kór.