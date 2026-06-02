Súlyos egészségügyi betegséget jelezhet az ártatlannak hitt agyfagyás

A legtöbben gyerekkorukból ismerik a jelenséget: egy-két túl gyors falat fagyi, és máris olyan érzés támad, mintha valaki tűvel szurkálná az agyukat. Bár a fájdalom általában gyorsan elmúlik, kutatások szerint nem minden esetben érdemes félvállról venni az agyfagyást, hívta fel a figyelmet írja a BBC.

Az agyfagyást sokszor egy hirtelen hideg fagyi elfogyasztása válthatja ki – Fotó: pexels.com

Az agyfagyás rendkívül gyakori jelenség. Általában ártalmatlan, gyorsan jelentkezik, majd el is múlik

– mondta Amaal Starling amerikai neurológus, a Mayo Klinika szakembere.

A kutatók szerint ugyanakkor az sem véletlen, hogy egyesek szinte soha nem tapasztalják, míg mások minden második fagylaltozásnál szenvednek tőle.

Ez történik a szervezetben, amikor lecsap az agyfagyás

A szakemberek úgy vélik, hogy a probléma akkor alakul ki, amikor a szájpadlás vagy a torok hátsó része túl gyorsan lehűl. Ilyenkor az erek hirtelen összehúzódnak, majd kitágulnak, hogy helyreállítsák a normális véráramlást. Az így keletkező inger a háromosztatú idegen, vagyis a trigeminális idegen keresztül jut el az agyba, amely az arc és a homlok fájdalomérzetének feldolgozásáért felelős.

Ezért érezzük a fájdalmat a homlokunkban vagy a fejünkben, és nem a szánkban

– magyarázta Starling.

Megdöbbentő kapcsolatot találtak a migrénnel

Az elmúlt évtizedek kutatásai egyre világosabban mutatják, hogy az agyfagyás és a migrén között szoros összefüggés lehet. Irene Toldo olasz gyermekneurológus és kutatótársai több mint negyven év tudományos eredményeit elemezték. Vizsgálataik alapján azok, akik migrénes fejfájástól szenvednek, jóval nagyobb eséllyel tapasztalnak erős agyfagyást is.

Egy korábbi kutatásban a migrénes résztvevők 93 százaléka számolt be fagylalt okozta fejfájásról, míg a nem migrénesek körében ez az arány mindössze egyharmad volt.

A migrénes betegek idegrendszere érzékenyebben reagál az ilyen ingerekre. Emiatt a hideg erőteljesebben aktiválhatja a fájdalomért felelős idegpályákat

– mondta Starling.

A kutatások szerint az sem kizárt, hogy a jelenség részben örökletes. A vizsgálatok alapján azoknál, akiknek a szülei is rendszeresen tapasztaltak agyfagyást, nagyobb valószínűséggel jelentkezik a probléma. A kutatók egyelőre nem találták meg a felelős géneket, de az összefüggés több tanulmányban is megjelent.