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Sokan túl későn ismerik fel ezt az életveszélyes állapotot – ezek a legfontosabb tünetek

agyvérzés

Sokan túl későn ismerik fel ezt az életveszélyes állapotot – ezek a legfontosabb tünetek

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
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Az agyvérzés sok esetben minden előjel nélkül csap le, és azonnali beavatkozás nélkül végzetes következményekkel járhat. Az agyvérzés legfontosabb tüneteinek ismerete életet menthet, ezért érdemes tisztában lenni a veszélyes jelekkel és a leggyakoribb kiváltó okokkal.
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Az agyvérzés az egyik legsúlyosabb neurológiai vészhelyzet, amely percek alatt életveszélyes állapotot idézhet elő. A szakemberek szerint a gyors felismerés és az azonnali orvosi ellátás kulcsfontosságú, ezért érdemes tisztában lenni a figyelmeztető jelekkel, a leggyakoribb kiváltó okokkal, valamint azzal, hogy pontosan mi történik az agyban egy agyvérzés során – írja a Focus.

Agyvérzés vagy egyszerű rosszullét? Így lehet felismerni a különbséget
Agyvérzés vagy egyszerű rosszullét? Így lehet felismerni a különbséget (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

Agyvérzés akkor alakul ki, amikor a koponyán belül egy ér megreped, megsérül vagy elpattan. A kiömlő vér károsíthatja az agyszövetet, illetve akadályozhatja a megfelelő vérellátást, ami súlyos, akár halálos következményekkel járhat. 

A szakemberek szerint az agyvérzés minden esetben sürgősségi állapot, ezért a beteget a lehető leggyorsabban speciális egészségügyi központba kell szállítani. 

Az agyvérzés 8 fontos figyelmeztető jele 

  • féloldali bénulás vagy gyengeség;  
  • érzékelési zavarok, zsibbadás;  
  • félrehúzódó szájzug;  
  • látászavar;  
  • egyensúlyvesztés, bizonytalan járás;  
  • elmosódott vagy nehezen érthető beszéd;  
  • beszédzavar, szavak formálásának nehézsége;  
  • eszméletvesztés.  

A szakértők szerint az agyvérzés tünetei általában hirtelen, előzmény nélkül jelentkeznek. 

Az agyvérzés egyik legfontosabb kiváltó oka a kezeletlen vagy rosszul kontrollált magas vérnyomás. 

A veszélyesen magas vérnyomás gyakran már korábban is figyelmeztető tüneteket okozhat, például fejfájást, hányingert, hányást, szédülést, légszomjat, homályos látást, mellkasi szorítást, mellkasi fájdalmat.  

Az orvosok szerint a magas vérnyomás megfelelő kezelése és a hirtelen vérnyomás-emelkedés gyors csökkentése jelentősen mérsékelheti az agyvérzés kialakulásának kockázatát. 

Bár az agyvérzés életveszélyes állapot, időben megkezdett kezeléssel sok esetben javíthatók a túlélési esélyek és csökkenthetők a maradandó károsodások. 

Megszólaltak az orvosok: ez a pulzus számít életveszélyesnek

Mind a túl alacsony, mind a túl magas szívritmus jelentősen fokozhatja az agyi érkatasztrófa kialakulásának esélyét. A szakemberek megállapították, hogy a szélsőséges pulzus egy rendkívül fontos figyelmeztető jel lehet, a rendszeres mérések mellett pedig az alapbetegségek kezelése is elengedhetetlen a megelőzéshez. A legkisebb egészségügyi kockázat a percenkénti 60 és 69 ütés közötti tartománynál jelentkezik. További részletek az Origo oldalán.

Élő adásban kapott halálos agyvérzést a műsorvezető

Tragédiába torkollott egy rutinnak indult élő közvetítés, a műsorvezetőként és influencerként ismertté vált Wang Yefei hirtelen rosszul lett a kamera előtt. A 39 éves nő éppen modellkedve ruhákat mutatott be a nézőinek, amikor váratlanul fájdalomra kezdett panaszkodni. A helyzet percek alatt súlyosbodott. Wang végül arra kérte egyik kollégáját, hogy hívja a mentőket, majd ájulás környékére került, röviddel később megszakadt az élő adás. A nőt kórházba szállították, de az orvosok már nem tudtak mit tenni érte.

 

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