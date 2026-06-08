Sokan túl későn ismerik fel ezt az életveszélyes állapotot – ezek a legfontosabb tünetek

Az agyvérzés az egyik legsúlyosabb neurológiai vészhelyzet, amely percek alatt életveszélyes állapotot idézhet elő. A szakemberek szerint a gyors felismerés és az azonnali orvosi ellátás kulcsfontosságú, ezért érdemes tisztában lenni a figyelmeztető jelekkel, a leggyakoribb kiváltó okokkal, valamint azzal, hogy pontosan mi történik az agyban egy agyvérzés során – írja a Focus.
Agyvérzés akkor alakul ki, amikor a koponyán belül egy ér megreped, megsérül vagy elpattan. A kiömlő vér károsíthatja az agyszövetet, illetve akadályozhatja a megfelelő vérellátást, ami súlyos, akár halálos következményekkel járhat.
A szakemberek szerint az agyvérzés minden esetben sürgősségi állapot, ezért a beteget a lehető leggyorsabban speciális egészségügyi központba kell szállítani.
Az agyvérzés 8 fontos figyelmeztető jele
- féloldali bénulás vagy gyengeség;
- érzékelési zavarok, zsibbadás;
- félrehúzódó szájzug;
- látászavar;
- egyensúlyvesztés, bizonytalan járás;
- elmosódott vagy nehezen érthető beszéd;
- beszédzavar, szavak formálásának nehézsége;
- eszméletvesztés.
A szakértők szerint az agyvérzés tünetei általában hirtelen, előzmény nélkül jelentkeznek.
Az agyvérzés egyik legfontosabb kiváltó oka a kezeletlen vagy rosszul kontrollált magas vérnyomás.
A veszélyesen magas vérnyomás gyakran már korábban is figyelmeztető tüneteket okozhat, például fejfájást, hányingert, hányást, szédülést, légszomjat, homályos látást, mellkasi szorítást, mellkasi fájdalmat.
Az orvosok szerint a magas vérnyomás megfelelő kezelése és a hirtelen vérnyomás-emelkedés gyors csökkentése jelentősen mérsékelheti az agyvérzés kialakulásának kockázatát.
Bár az agyvérzés életveszélyes állapot, időben megkezdett kezeléssel sok esetben javíthatók a túlélési esélyek és csökkenthetők a maradandó károsodások.
Megszólaltak az orvosok: ez a pulzus számít életveszélyesnek
Mind a túl alacsony, mind a túl magas szívritmus jelentősen fokozhatja az agyi érkatasztrófa kialakulásának esélyét. A szakemberek megállapították, hogy a szélsőséges pulzus egy rendkívül fontos figyelmeztető jel lehet, a rendszeres mérések mellett pedig az alapbetegségek kezelése is elengedhetetlen a megelőzéshez. A legkisebb egészségügyi kockázat a percenkénti 60 és 69 ütés közötti tartománynál jelentkezik. További részletek az Origo oldalán.
Élő adásban kapott halálos agyvérzést a műsorvezető
Tragédiába torkollott egy rutinnak indult élő közvetítés, a műsorvezetőként és influencerként ismertté vált Wang Yefei hirtelen rosszul lett a kamera előtt. A 39 éves nő éppen modellkedve ruhákat mutatott be a nézőinek, amikor váratlanul fájdalomra kezdett panaszkodni. A helyzet percek alatt súlyosbodott. Wang végül arra kérte egyik kollégáját, hogy hívja a mentőket, majd ájulás környékére került, röviddel később megszakadt az élő adás. A nőt kórházba szállították, de az orvosok már nem tudtak mit tenni érte.