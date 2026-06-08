Sokan túl későn ismerik fel ezt az életveszélyes állapotot – ezek a legfontosabb tünetek

Az agyvérzés az egyik legsúlyosabb neurológiai vészhelyzet, amely percek alatt életveszélyes állapotot idézhet elő. A szakemberek szerint a gyors felismerés és az azonnali orvosi ellátás kulcsfontosságú, ezért érdemes tisztában lenni a figyelmeztető jelekkel, a leggyakoribb kiváltó okokkal, valamint azzal, hogy pontosan mi történik az agyban egy agyvérzés során – írja a Focus.

Agyvérzés vagy egyszerű rosszullét? Így lehet felismerni a különbséget (A kép illusztráció.)

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Agyvérzés akkor alakul ki, amikor a koponyán belül egy ér megreped, megsérül vagy elpattan. A kiömlő vér károsíthatja az agyszövetet, illetve akadályozhatja a megfelelő vérellátást, ami súlyos, akár halálos következményekkel járhat.

A szakemberek szerint az agyvérzés minden esetben sürgősségi állapot, ezért a beteget a lehető leggyorsabban speciális egészségügyi központba kell szállítani.

Az agyvérzés 8 fontos figyelmeztető jele

féloldali bénulás vagy gyengeség;

érzékelési zavarok, zsibbadás;

félrehúzódó szájzug;

látászavar;

egyensúlyvesztés, bizonytalan járás;

elmosódott vagy nehezen érthető beszéd;

beszédzavar, szavak formálásának nehézsége;

eszméletvesztés.

A szakértők szerint az agyvérzés tünetei általában hirtelen, előzmény nélkül jelentkeznek.

Az agyvérzés egyik legfontosabb kiváltó oka a kezeletlen vagy rosszul kontrollált magas vérnyomás.

A veszélyesen magas vérnyomás gyakran már korábban is figyelmeztető tüneteket okozhat, például fejfájást, hányingert, hányást, szédülést, légszomjat, homályos látást, mellkasi szorítást, mellkasi fájdalmat.

Az orvosok szerint a magas vérnyomás megfelelő kezelése és a hirtelen vérnyomás-emelkedés gyors csökkentése jelentősen mérsékelheti az agyvérzés kialakulásának kockázatát.

Bár az agyvérzés életveszélyes állapot, időben megkezdett kezeléssel sok esetben javíthatók a túlélési esélyek és csökkenthetők a maradandó károsodások.

Megszólaltak az orvosok: ez a pulzus számít életveszélyesnek

Mind a túl alacsony, mind a túl magas szívritmus jelentősen fokozhatja az agyi érkatasztrófa kialakulásának esélyét. A szakemberek megállapították, hogy a szélsőséges pulzus egy rendkívül fontos figyelmeztető jel lehet, a rendszeres mérések mellett pedig az alapbetegségek kezelése is elengedhetetlen a megelőzéshez. A legkisebb egészségügyi kockázat a percenkénti 60 és 69 ütés közötti tartománynál jelentkezik. További részletek az Origo oldalán.