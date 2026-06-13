Megszólalt az Air India-katasztrófa egyetlen túlélője, megrázó dolgot árult el

Az Air India-katasztrófa 2025. június 12-én történt, amikor a London-Gatwick repülőtérre tartó járat röviddel az indiai Ahmedabadból történt felszállás után lezuhant. A fedélzeten tartózkodó 243 ember közül egyedül a 39 éves Viswashkumar Ramesh élte túl a becsapódást, miközben testvére is életét vesztette a tragédiában – írja a Bors.

Az Air India-katasztrófa áldozatainak hozzátartozói emlékeztek szeretteikre a tragédia első évfordulóján, 2026. június 12-én az indiai Ahmedabadban. A családtagok a baleset helyszínén gyűltek össze, miközben egy év elteltével még mindig nem kaptak választ arra, mi okozta a szerencsétlenséget

Fotó: Shammi Mehra / AFP

Így él most az Air India-katasztrófa egyetlen túlélője

A brit férfi a külföldi sajtónak adott interjújában arról beszélt, hogy a katasztrófa óta súlyos lelki problémákkal küzd. Elmondása szerint gyakran bezárkózik a szobájába, és még a feleségével, valamint négyéves fiával is nehezen kommunikál.

Én vagyok az egyetlen túlélő. Most sem hiszem el. Ez egy csoda”

– mondta.

Hozzátette, hogy leginkább egyedül érzi jól magát, és sokszor még a családtagjaival sem tud beszélni.

Ramesh szerint a baleset nemcsak mentálisan, hanem fizikailag is megviselte. Az Air India-katasztrófa túlélője továbbra is fájdalmat érez a hátában, a vállában, a térdeiben és a lábában, emiatt dolgozni és autót vezetni sem képes. Bár a tragédia után poszttraumás stressz szindrómát állapítottak meg nála, azt állítja, azóta sem kapott megfelelő segítséget.

Az Air India ugyan kártérítést ajánlott fel számára, ám a férfi szerint ez nem elegendő a szükségletei fedezésére. Közben a baleset okát továbbra sem sikerült egyértelműen megállapítani.

A hatóságok jelenleg is vizsgálják, hogy műszaki hiba, emberi mulasztás vagy más tényező vezetett-e a tragédiához. A végleges jelentés kiadása várhatóan hónapokat csúszik, mivel a szakértők még mindig a hajtóművek és az elektromos rendszerek működését elemzik.

Leszállás közben történt a halálos repülőgép-baleset – videó

Halálos katonai légi szerencsétlenség történt India északkeleti részén, Asszám államban. A repülőgép-baleset során az indiai légierő öt tagja életét vesztette, amikor egy An-32-es katonai szállítógép lezuhant a jorhati légibázison.