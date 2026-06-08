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Borzalmas emlékek kísértik az Air India tragédia túlélőit

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Egy évvel ezelőtt rázta meg Indiát az egyik legsúlyosabb légi katasztrófa. Az Air India Londonba tartó járata nem sokkal a felszállás után lezuhant, és egy épületbe csapódott. A balesetben 260 ember vesztette életét.
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tragédiaAir Indiaáldozatrepülőgép-balesettúlélő

Az Air India tavalyi tragédiája nemcsak a repülőgép utasainak családjait érintette. Egy évvel a katasztrófa után a földön elhunyt áldozatok hozzátartozói és a túlélőkben is élénken élnek a katasztrófa pillanatai – írja a BBC. 

The back of Air India flight 171 is pictured at the site after it crashed in a residential area near the airport in Ahmedabad on June 12, 2025. A London-bound passenger plane crashed in the Indian city of Ahmedabad on June 12 and all 242 people on board were believed killed, with the jet smashing into buildings housing doctors and their families. (Photo by Sam PANTHAKY / AFP)
Az Air India Londonba tartó AI171-es járata 2025. június 12-én zuhant le nem sokkal a felszállás után az indiai Ahmedabad városában.
Fotó: SAM PANTHAKY / AFP

Az Air India Londonba tartó AI171-es járata 2025. június 12-én zuhant le nem sokkal a felszállás után az indiai Ahmedabad városában. A Boeing 787 Dreamliner típusú repülőgép a repülőtér közelében található BJ Medical College kollégiumi épületébe csapódott. A tragédiában összesen 260 ember vesztette életét, közülük 19-en nem a gép utasai voltak. 

Napokig keresték szeretteiket a túlélők 

Prahlod Thakur számára minden reggel ugyanazzal a fájdalommal kezdődik. Ahmedabadi otthonának falán felesége, Sarlaben és unokája, Aadhya fényképei lógnak. Mindketten a kollégium épületében tartózkodtak, amikor az Air India repülőgépe becsapódott. 

„Egyszerűen hiányoznak. Ránézek a képeikre, és sírni tudnék” – mondta Thakur. 

A család 15 éven át ételkiszállító szolgáltatást működtetett a helyi kórházak orvosai számára. A kétéves Aadhya szinte mindig a nagymamája mellett volt. A baleset napján éppen ebédet szolgáltak fel. Sarlaben dolgozott, amikor az unokájának mosdóba kellett mennie. Felkísérte az emeletre. Néhány pillanattal később a repülőgép az épületbe csapódott. 

Thakur egy másik épületben dolgozott, amikor meghallotta a robbanást. „Amikor egy repülő elhalad felettünk, ugyanazt a fájdalmat érezzük” – mondta. „Már az égre sem nézünk fel” – mondta a férfi. 

A család közel egy héten keresztül járta Ahmedabad kórházait és segélyközpontjait, remélve, hogy megtalálják szeretteiket. Hat nappal később egy kórházi halottasházban azonosították Sarlaben és Aadhya holttestét. 

Az ablakot betörve jutott levegőhöz a fiatal orvostanhallgató 

A becsapódás pillanatában Arman Khan Pathan éppen ebédelni készült a menzán. Legjobb barátja, Aditya Dayal néhány perccel később érkezett volna. 

Arman már leült enni, amikor hatalmas robaj rázta meg az épületet. A mennyezet egy része összeomlott körülötte, és egy asztal a lábára zuhant. A helyiséget por és füst töltötte meg, miközben a közelben gázpalackok robbantak fel. 

„Koromsötét volt” – emlékezett vissza. „Fulladoztam.” 

A fiatal puszta kézzel törte be az egyik ablakot, hogy levegőhöz jusson, mielőtt a mentők kiszabadították. 

Orvostanhallgatóként korábban is találkoztak halállal, de ilyen mértékű tragédiára semmi sem készíthette fel őket. 

Sok áldozat annyira megégett, hogy felismerhetetlenné vált. 

Az Air India katasztrófája: itt tart a nyomozás

Egy amerikai szervezet új dokumentumokat hozott nyilvánosságra a tavalyi, 260 halálos áldozatot követelő indiai repülőgép-baleset ügyében. Az indiai hatóságok előzetes jelentése szerint közvetlenül a felszállás után a hajtóművek üzemanyag-vezérlő kapcsolói leállítási állásba kerültek. Ez a megállapítás pilótahibára utalhatott, ám több szakértő, pilótaszervezet és az áldozatok jogi képviselői szerint nem zárható ki, hogy a kapcsolók elmozdulását műszaki meghibásodás okozta.

 

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