Borzalmas emlékek kísértik az Air India tragédia túlélőit

Az Air India tavalyi tragédiája nemcsak a repülőgép utasainak családjait érintette. Egy évvel a katasztrófa után a földön elhunyt áldozatok hozzátartozói és a túlélőkben is élénken élnek a katasztrófa pillanatai – írja a BBC.
Az Air India Londonba tartó AI171-es járata 2025. június 12-én zuhant le nem sokkal a felszállás után az indiai Ahmedabad városában. A Boeing 787 Dreamliner típusú repülőgép a repülőtér közelében található BJ Medical College kollégiumi épületébe csapódott. A tragédiában összesen 260 ember vesztette életét, közülük 19-en nem a gép utasai voltak.
Napokig keresték szeretteiket a túlélők
Prahlod Thakur számára minden reggel ugyanazzal a fájdalommal kezdődik. Ahmedabadi otthonának falán felesége, Sarlaben és unokája, Aadhya fényképei lógnak. Mindketten a kollégium épületében tartózkodtak, amikor az Air India repülőgépe becsapódott.
„Egyszerűen hiányoznak. Ránézek a képeikre, és sírni tudnék” – mondta Thakur.
A család 15 éven át ételkiszállító szolgáltatást működtetett a helyi kórházak orvosai számára. A kétéves Aadhya szinte mindig a nagymamája mellett volt. A baleset napján éppen ebédet szolgáltak fel. Sarlaben dolgozott, amikor az unokájának mosdóba kellett mennie. Felkísérte az emeletre. Néhány pillanattal később a repülőgép az épületbe csapódott.
Thakur egy másik épületben dolgozott, amikor meghallotta a robbanást. „Amikor egy repülő elhalad felettünk, ugyanazt a fájdalmat érezzük” – mondta. „Már az égre sem nézünk fel” – mondta a férfi.
A család közel egy héten keresztül járta Ahmedabad kórházait és segélyközpontjait, remélve, hogy megtalálják szeretteiket. Hat nappal később egy kórházi halottasházban azonosították Sarlaben és Aadhya holttestét.
Az ablakot betörve jutott levegőhöz a fiatal orvostanhallgató
A becsapódás pillanatában Arman Khan Pathan éppen ebédelni készült a menzán. Legjobb barátja, Aditya Dayal néhány perccel később érkezett volna.
Arman már leült enni, amikor hatalmas robaj rázta meg az épületet. A mennyezet egy része összeomlott körülötte, és egy asztal a lábára zuhant. A helyiséget por és füst töltötte meg, miközben a közelben gázpalackok robbantak fel.
„Koromsötét volt” – emlékezett vissza. „Fulladoztam.”
A fiatal puszta kézzel törte be az egyik ablakot, hogy levegőhöz jusson, mielőtt a mentők kiszabadították.
Orvostanhallgatóként korábban is találkoztak halállal, de ilyen mértékű tragédiára semmi sem készíthette fel őket.
Sok áldozat annyira megégett, hogy felismerhetetlenné vált.
Az Air India katasztrófája: itt tart a nyomozás
Egy amerikai szervezet új dokumentumokat hozott nyilvánosságra a tavalyi, 260 halálos áldozatot követelő indiai repülőgép-baleset ügyében. Az indiai hatóságok előzetes jelentése szerint közvetlenül a felszállás után a hajtóművek üzemanyag-vezérlő kapcsolói leállítási állásba kerültek. Ez a megállapítás pilótahibára utalhatott, ám több szakértő, pilótaszervezet és az áldozatok jogi képviselői szerint nem zárható ki, hogy a kapcsolók elmozdulását műszaki meghibásodás okozta.