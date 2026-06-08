Borzalmas emlékek kísértik az Air India tragédia túlélőit

Az Air India tavalyi tragédiája nemcsak a repülőgép utasainak családjait érintette. Egy évvel a katasztrófa után a földön elhunyt áldozatok hozzátartozói és a túlélőkben is élénken élnek a katasztrófa pillanatai – írja a BBC.

Az Air India Londonba tartó AI171-es járata 2025. június 12-én zuhant le nem sokkal a felszállás után az indiai Ahmedabad városában.

Fotó: SAM PANTHAKY / AFP

Az Air India Londonba tartó AI171-es járata 2025. június 12-én zuhant le nem sokkal a felszállás után az indiai Ahmedabad városában. A Boeing 787 Dreamliner típusú repülőgép a repülőtér közelében található BJ Medical College kollégiumi épületébe csapódott. A tragédiában összesen 260 ember vesztette életét, közülük 19-en nem a gép utasai voltak.

Napokig keresték szeretteiket a túlélők

Prahlod Thakur számára minden reggel ugyanazzal a fájdalommal kezdődik. Ahmedabadi otthonának falán felesége, Sarlaben és unokája, Aadhya fényképei lógnak. Mindketten a kollégium épületében tartózkodtak, amikor az Air India repülőgépe becsapódott.

„Egyszerűen hiányoznak. Ránézek a képeikre, és sírni tudnék” – mondta Thakur.

A család 15 éven át ételkiszállító szolgáltatást működtetett a helyi kórházak orvosai számára. A kétéves Aadhya szinte mindig a nagymamája mellett volt. A baleset napján éppen ebédet szolgáltak fel. Sarlaben dolgozott, amikor az unokájának mosdóba kellett mennie. Felkísérte az emeletre. Néhány pillanattal később a repülőgép az épületbe csapódott.

Thakur egy másik épületben dolgozott, amikor meghallotta a robbanást. „Amikor egy repülő elhalad felettünk, ugyanazt a fájdalmat érezzük” – mondta. „Már az égre sem nézünk fel” – mondta a férfi.

A család közel egy héten keresztül járta Ahmedabad kórházait és segélyközpontjait, remélve, hogy megtalálják szeretteiket. Hat nappal később egy kórházi halottasházban azonosították Sarlaben és Aadhya holttestét.

'We don't look at the sky anymore': The Air India crash victims who were not on the plane https://t.co/MvNHsr3Hv2 — BBC News (World) (@BBCWorld) June 7, 2026

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A becsapódás pillanatában Arman Khan Pathan éppen ebédelni készült a menzán. Legjobb barátja, Aditya Dayal néhány perccel később érkezett volna.

Arman már leült enni, amikor hatalmas robaj rázta meg az épületet. A mennyezet egy része összeomlott körülötte, és egy asztal a lábára zuhant. A helyiséget por és füst töltötte meg, miközben a közelben gázpalackok robbantak fel.