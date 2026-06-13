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film

Ilyen őrületet ritkán látni: motorosok száguldoztak egy kórház folyosóin

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
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Ilyen akciófilmes tébolyt ritkán engednek vászonra teljes komolysággal. Don „The Dragon” Wilson Oroszlánütés című B kategóriás akciófilmjében már az első percekben elszabadul a pokol: motorosok törnek be egy kórházba, a nemzetközi maffia mozgolódik, hősünk pedig mindent kirúg maga körül a képből.
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filmakciófilmharcművészet

Don „The Dragon” Wilson életműve a B-akciófilmek egyik különös mellékutcája, ahol a harcművészet, az olcsó történetmesélés és a teljes komolysággal előadott marhaság kéz a kézben jár. A Sárkány olyan filmekkel lett ismert, mint a Langoló ring sorozat, amelynek az Oroszlánütés tulajdonképpen a harmadik darabja, a Halálos érintés — nem keverendő össze egy romantikus lányregénnyel sem —, vagy a méltán ismer(etlen) Kickboxharcos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

LOS ANGELES - MARCH 26: Don "The Dragon" Wilson attends the premiere of the HBO American Undercover documentary "Dealing Dogs" on March 26, 2006 at Paramount Studios in Los Angeles, California. The film exposes the business of selling dogs for medical research as seen through the hidden camera of Last Chance for Animals' undercover investigator. (Photo by Vince Bucci/Getty Images) *** Local Caption *** Don Wilson (Photo by VINCE BUCCI / Getty Images North America / Getty Images via AFP)
Don „The Dragon” Wilson a kickboxharcos, akciósztár és a  Fotó: VINCE BUCCI / Getty Images North America

Nemzetközi maffia, tóparti románc és indokolatlan rúgások

A film első tíz perce már előrevetíti, mire is számíthatunk: Don „The Dragon” Wilson — orvos, harcművész és volt CIA-ügynök — egy kórházban tengeti békés napjait, vagyis kollégájával edz a tetőn. Ám ekkor, a film 2. percében, elszabadul a pokol. A helyi maffiózófőnököt akarják kiszabadítani rendőri és orvosi őrizet alól a társai. Hősünk nem rest, egyből akcióba lendül, legyőzi a gazembereket, és még a helikopterüket is kirugdossa a vászonból.

Ekkor talán kicsit fellélegezhetnénk, ám hirtelen egy motorosbanda tör be a kórházba. Igen, motorral is randalíroznak a folyosón.

 Hősünk békés élete ezek után véletlenül összekapcsolódik a nemzetközi bűnszervezet gonosz tervével, ezért kénytelen menekülni fiával egy csendes tó partjára. Egyedülálló apaként hamar szemet vet rá a helyi seriffhölgy, és már-már azt hinnénk, innentől egy romantikus természetfilmbe keveredtünk. Ám a múlt mindig és mindenkit utolér.

A természet békés világát hamarosan megzavarja a nemzetközi maffia, és ismét kemény rúgások, lövöldözések és a B-filmekre jellemző indokolatlan akciók veszik át a film főszerepét.

Annyira rossz a film, hogy az már jó

A filmnek van egy sajátos bája: egy tipikus „annyira rossz, hogy az már jó” érzést ad a nézőnek. A film eleje pedig pörgős, megidézi a Crank és más B kategóriás akciófilmek világát, közben annyira gagyi, hogy szórakoztatóvá varázsolja magát a békés polgár szemében.

Egyik erőssége, hogy nem akarja a maffiát etnikai keretekbe sűríteni. A globális kapitalizmusban a 20. századra a cégek transznacionálissá váltak, ugyanúgy a nemzetközi bűnözés is határokon átívelő lett.

Ez már nem az ír–olasz bandák egymás elleni harca, mint a 20. század elején, és nem is az a fajta területi háború a sarkokért, mint a Drót című híres sorozatban, hanem egy nemzetközi rendszer, melyben a pénznek nincs szaga, és az egyetlen cél az objektív haszon megszerzése és maximalizálása.

Filmművészet az akcióposványban?

Van benne egy jelenet, amikor a rablók — akik a maffiát akarják kirabolni, xd — egy szűk folyosón vonulnak végig. A kamera végig kitart, mintha a rendezőnek vagy operatőrnek lenne valami magasztosabb elképzelése, tehetsége, melyet kénytelen egy ilyen ócska akciófilmben kamatoztatni.

Végezetül mindenkinek ajánlom a filmet, aki egy gyors és olcsó szórakozásra vágyik egy nehéz munkanap vagy egy rosszul sikerült randi után, és másfél órára szeretne elmenekülni egy világba, mely a modern, 20. század végi környezet ellenére sokkal távolabb áll a realistától, mint a Narnia krónikái vagy egy űrgalaktikus birodalom.

Cikkünkben nem Don „The Dragon” Wilson küzdősportban, harcművészetben vagy kickboxban elért sikereit és érdemeit szeretnénk minősíteni. Kizárólag filmes pályafutásának egy szeletéről beszélünk.

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