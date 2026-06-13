Ilyen őrületet ritkán látni: motorosok száguldoztak egy kórház folyosóin

Don „The Dragon” Wilson életműve a B-akciófilmek egyik különös mellékutcája, ahol a harcművészet, az olcsó történetmesélés és a teljes komolysággal előadott marhaság kéz a kézben jár. A Sárkány olyan filmekkel lett ismert, mint a Langoló ring sorozat, amelynek az Oroszlánütés tulajdonképpen a harmadik darabja, a Halálos érintés — nem keverendő össze egy romantikus lányregénnyel sem —, vagy a méltán ismer(etlen) Kickboxharcos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Nemzetközi maffia, tóparti románc és indokolatlan rúgások
A film első tíz perce már előrevetíti, mire is számíthatunk: Don „The Dragon” Wilson — orvos, harcművész és volt CIA-ügynök — egy kórházban tengeti békés napjait, vagyis kollégájával edz a tetőn. Ám ekkor, a film 2. percében, elszabadul a pokol. A helyi maffiózófőnököt akarják kiszabadítani rendőri és orvosi őrizet alól a társai. Hősünk nem rest, egyből akcióba lendül, legyőzi a gazembereket, és még a helikopterüket is kirugdossa a vászonból.
Ekkor talán kicsit fellélegezhetnénk, ám hirtelen egy motorosbanda tör be a kórházba. Igen, motorral is randalíroznak a folyosón.
Hősünk békés élete ezek után véletlenül összekapcsolódik a nemzetközi bűnszervezet gonosz tervével, ezért kénytelen menekülni fiával egy csendes tó partjára. Egyedülálló apaként hamar szemet vet rá a helyi seriffhölgy, és már-már azt hinnénk, innentől egy romantikus természetfilmbe keveredtünk. Ám a múlt mindig és mindenkit utolér.
A természet békés világát hamarosan megzavarja a nemzetközi maffia, és ismét kemény rúgások, lövöldözések és a B-filmekre jellemző indokolatlan akciók veszik át a film főszerepét.
Annyira rossz a film, hogy az már jó
A filmnek van egy sajátos bája: egy tipikus „annyira rossz, hogy az már jó” érzést ad a nézőnek. A film eleje pedig pörgős, megidézi a Crank és más B kategóriás akciófilmek világát, közben annyira gagyi, hogy szórakoztatóvá varázsolja magát a békés polgár szemében.
Egyik erőssége, hogy nem akarja a maffiát etnikai keretekbe sűríteni. A globális kapitalizmusban a 20. századra a cégek transznacionálissá váltak, ugyanúgy a nemzetközi bűnözés is határokon átívelő lett.
Ez már nem az ír–olasz bandák egymás elleni harca, mint a 20. század elején, és nem is az a fajta területi háború a sarkokért, mint a Drót című híres sorozatban, hanem egy nemzetközi rendszer, melyben a pénznek nincs szaga, és az egyetlen cél az objektív haszon megszerzése és maximalizálása.
Filmművészet az akcióposványban?
Van benne egy jelenet, amikor a rablók — akik a maffiát akarják kirabolni, xd — egy szűk folyosón vonulnak végig. A kamera végig kitart, mintha a rendezőnek vagy operatőrnek lenne valami magasztosabb elképzelése, tehetsége, melyet kénytelen egy ilyen ócska akciófilmben kamatoztatni.
Végezetül mindenkinek ajánlom a filmet, aki egy gyors és olcsó szórakozásra vágyik egy nehéz munkanap vagy egy rosszul sikerült randi után, és másfél órára szeretne elmenekülni egy világba, mely a modern, 20. század végi környezet ellenére sokkal távolabb áll a realistától, mint a Narnia krónikái vagy egy űrgalaktikus birodalom.
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Cikkünkben nem Don „The Dragon” Wilson küzdősportban, harcművészetben vagy kickboxban elért sikereit és érdemeit szeretnénk minősíteni. Kizárólag filmes pályafutásának egy szeletéről beszélünk.