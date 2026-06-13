Ilyen őrületet ritkán látni: motorosok száguldoztak egy kórház folyosóin

Don „The Dragon” Wilson életműve a B-akciófilmek egyik különös mellékutcája, ahol a harcművészet, az olcsó történetmesélés és a teljes komolysággal előadott marhaság kéz a kézben jár. A Sárkány olyan filmekkel lett ismert, mint a Langoló ring sorozat, amelynek az Oroszlánütés tulajdonképpen a harmadik darabja, a Halálos érintés — nem keverendő össze egy romantikus lányregénnyel sem —, vagy a méltán ismer(etlen) Kickboxharcos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Don „The Dragon” Wilson a kickboxharcos, akciósztár és a Fotó: VINCE BUCCI / Getty Images North America

Nemzetközi maffia, tóparti románc és indokolatlan rúgások

A film első tíz perce már előrevetíti, mire is számíthatunk: Don „The Dragon” Wilson — orvos, harcművész és volt CIA-ügynök — egy kórházban tengeti békés napjait, vagyis kollégájával edz a tetőn. Ám ekkor, a film 2. percében, elszabadul a pokol. A helyi maffiózófőnököt akarják kiszabadítani rendőri és orvosi őrizet alól a társai. Hősünk nem rest, egyből akcióba lendül, legyőzi a gazembereket, és még a helikopterüket is kirugdossa a vászonból.

Ekkor talán kicsit fellélegezhetnénk, ám hirtelen egy motorosbanda tör be a kórházba. Igen, motorral is randalíroznak a folyosón.

Hősünk békés élete ezek után véletlenül összekapcsolódik a nemzetközi bűnszervezet gonosz tervével, ezért kénytelen menekülni fiával egy csendes tó partjára. Egyedülálló apaként hamar szemet vet rá a helyi seriffhölgy, és már-már azt hinnénk, innentől egy romantikus természetfilmbe keveredtünk. Ám a múlt mindig és mindenkit utolér.

A természet békés világát hamarosan megzavarja a nemzetközi maffia, és ismét kemény rúgások, lövöldözések és a B-filmekre jellemző indokolatlan akciók veszik át a film főszerepét.

Annyira rossz a film, hogy az már jó

A filmnek van egy sajátos bája: egy tipikus „annyira rossz, hogy az már jó” érzést ad a nézőnek. A film eleje pedig pörgős, megidézi a Crank és más B kategóriás akciófilmek világát, közben annyira gagyi, hogy szórakoztatóvá varázsolja magát a békés polgár szemében.

Egyik erőssége, hogy nem akarja a maffiát etnikai keretekbe sűríteni. A globális kapitalizmusban a 20. századra a cégek transznacionálissá váltak, ugyanúgy a nemzetközi bűnözés is határokon átívelő lett.

Ez már nem az ír–olasz bandák egymás elleni harca, mint a 20. század elején, és nem is az a fajta területi háború a sarkokért, mint a Drót című híres sorozatban, hanem egy nemzetközi rendszer, melyben a pénznek nincs szaga, és az egyetlen cél az objektív haszon megszerzése és maximalizálása.