Megszöktek az Alcatrazból, örökre nyomuk veszett: ez a világ egyik legnagyobb bűnügyi rejtélye

1962. június 11-én három rab történelmi szökést kísérelt meg az Egyesült Államokban. Az Alcatraz falai közül megszökő Frank Morris és az Anglin testvérek története több mint hat évtizeddel később is a kriminalisztika egyik legnagyobb rejtélyének számít.
Az Alcatraz börtönsziget a San Franciscó-i öböl közepén található sziget, amely 1934 és 1963 között az Egyesült Államok egyik legszigorúbb szövetségi börtöneként működött. A köznyelv egyszerűen csak „The Rock”, vagyis „A Szikla” néven emlegette – írja a Britannica vonatkozó cikke.
A börtönbe azokat a rabokat küldték, akik más intézményekben problémásnak számítottak, vagy többször próbáltak megszökni. Itt raboskodott többek között Al Capone, George Kelly és Robert Stroud is.
Az Alcatrazt szökésbiztosnak tartották. A hideg víz, az erős áramlatok, a távolság és a folyamatos őrzés miatt sokan úgy vélték, lehetetlen élve kijutni onnan.
A három férfi, akik megpróbálták a lehetetlent
Három rab, Frank Morris, John Anglin és Clarence Anglin hajtották végre minden idők egyik leghíresebb szökését az Alcatrazból. A terv kidolgozásában részt vett egy negyedik rab, Allen West is, aki azonban végül nem tudott megszökni. Később ő segített a hatóságoknak rekonstruálni a történteket.
Frank Morris egy visszaeső bűnöző volt, lopások és bankrablások miatt került börtönbe. John Anglin mezőgazdasági munkásként és alkalmi bűnözőként élt, aki testvérével együtt több bankrablásban vett részt az 1950-es években. Clarence Anglin John öccse szintén bankrablás miatt ült. Allen West szintén visszaeső bűnöző volt, aki lopás és autólopás miatt került börtönbe.
A négy férfi hónapokon át dolgozott a terven. A cellák mögött egy kevéssé ellenőrzött szervizfolyosó húzódott, a rabok ezt használták ki. Ellopott kanalakkal, villákkal és egy házilag barkácsolt fúróval kibővítették a szellőzőnyílásokat. A zajt a zenei foglalkozások alatt elnyomták a hangszerek. A lyukakat kartonból és papírmaséból készített álburkolatokkal takarták el, így az őrök hónapokig semmit sem vettek észre – írja a Historyextra.com.
A rabok papírmaséból, szappanból, festékből és a börtön fodrászatából szerzett valódi hajból emberi fejeket készítettek. Ezeket az ágyukba helyezték, hogy az éjszakai ellenőrzések során úgy tűnjön, mintha aludnának.
A trükk működött. Az őrök csak másnap reggel vették észre, hogy a rabok eltűntek.
A szökés éjszakája
1962. június 11-én este Morris és az Anglin testvérek kimásztak a celláik mögötti szervizfolyosóra. Innen feljutottak a tetőre, majd egy csövön leereszkedtek a földre. Átvágták a kerítést, és elérték a sziget partját. Allen West eközben nem tudta időben eltávolítani a szellőzőrácsot, így lemaradt. Mire kijutott volna, társai már eltűntek.
A szökevények több mint 50 esőkabátból készítettek tutajt és mentőmellényeket. A kabátokat összevarrták, hogy felfújható vízi járművet hozzanak létre.
A terv szerint először az Angel Islandre hajóztak volna, majd onnan a szárazföldre.
Megkezdődött minden idők legnagyobb szabású hajtóvadászata
1962. június 12-én hajnalban minden a megszokott rend szerint indult az Alcatrazban. Az őrök rutinszerűen ellenőrizték a cellákat, és első pillantásra semmi szokatlant nem láttak. Frank Morris, valamint John és Clarence Anglin ágyában ugyanis látszólag emberek feküdtek. A csalás csak a reggeli ébresztőnél lepleződött le.
Amikor az egyik őr közelebbről megvizsgálta Frank Morris ágyát, a fej hirtelen legurult a matracról és a földre zuhant. Ekkor vált egyértelművé, hogy nem egy alvó rabot, hanem egy gondosan elkészített bábut lát.
Néhány másodperccel később az egész börtönben megszólalt a riadó.
Az őrök azonnal átvizsgálták a cellákat, ahol megdöbbentő felfedezést tettek. A falak mögött rejtett nyílások tátongtak. A cellák mögött kialakított szervizfolyosón szerszámokat, rögtönzött fúrószerkezeteket és a szökéshez használt eszközök nyomait találták meg.
A börtön vezetése perceken belül teljes zárlatot rendelt el. Az Alcatraz addig szinte bevehetetlen erődnek számított, ezért sokan egyszerűen nem akarták elhinni, hogy három rabnak sikerült kijátszania a rendszert.
A hír gyorsan eljutott Washingtonba is. Azonnal megkezdődött az egyik legnagyobb szabású hajtóvadászat az FBI történetében. Helikopterek, hajók, parti őrségi egységek és több száz rendőr kutatta át a San Franciscó-i öblöt és a környező partvidéket. A vízen evezőlapátot, tutajdarabokat és személyes tárgyakat találtak, de a három férfit nem – írja az FBI vonatkozó cikke.
Sem holttest, sem egyértelmű bizonyíték nem került elő.
1979-ben az Federal Bureau of Investigation lezárta az ügyet, és arra a következtetésre jutott, hogy a férfiak valószínűleg megfulladtak az öböl hideg vizében.
Valóban meghaltak az Alcatrazból megszökött rabok?
Az évtizedek során számos bejelentés érkezett arról, hogy látták a szökevényeket. A családtagok szerint az Anglin fivérek édesanyja évekig névtelen virágokat kapott anyák napjára. Egyes rokonok szerint ismeretlen férfiak jelentek meg családi temetéseken, akik feltűnően hasonlítottak a testvérekre.
2013-ban egy levél is előkerült, amelyet állítólag John Anglin írt. A levél szerzője azt állította, hogy mindhárman túlélték a szökést. A hatóságok azonban nem tudták hitelesíteni az üzenetet.
Egy 2014-es kutatás szerint létezett olyan időablak, amikor az áramlatok kedvezőek lehettek a meneküléshez. A kutatók arra jutottak, hogy megfelelő időzítés mellett a szökevények elérhették a szárazföldet.
Bár a hivatalos indok a magas fenntartási költség volt, sok történész szerint a legendás szökés is hozzájárult ahhoz, hogy az Alcatraz 1963-ban bezárta kapuit. A börtön működtetése rendkívül drága volt, hiszen minden élelmiszert, ivóvizet és felszerelést hajóval kellett a szigetre szállítani.