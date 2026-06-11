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rab

Megszöktek az Alcatrazból, örökre nyomuk veszett: ez a világ egyik legnagyobb bűnügyi rejtélye

1 órája
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64 éve, 1962. június 11-én hajtotta végre három amerikai rab minden idők egyik legtitokzatosabb szökését. Az elítéltek az addig szökésbiztosnak gondolt Alcatrazban raboskodtak, ahonnan minden idők egyik legmesteribb szökését hajtották végre.
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rabAlcatrazszökés

1962. június 11-én három rab történelmi szökést kísérelt meg az Egyesült Államokban. Az Alcatraz falai közül megszökő Frank Morris és az Anglin testvérek története több mint hat évtizeddel később is a kriminalisztika egyik legnagyobb rejtélyének számít.  

Frank Morris cellája az Alcatraz börtönszigeten, aki 1962 júniusában szökött meg két társával. A börtönt 1963-ban bezárták, 1973-ban múzeummá alakították.
Frank Morris cellája az Alcatraz börtönszigeten, aki 1962 júniusában szökött meg két társával. A börtönt 1963-ban bezárták, 1973-ban múzeummá alakították.
Fotó: ANTOINE LORGNIER / Hans Lucas

Az Alcatraz börtönsziget a San Franciscó-i öböl közepén található sziget, amely 1934 és 1963 között az Egyesült Államok egyik legszigorúbb szövetségi börtöneként működött. A köznyelv egyszerűen csak „The Rock”, vagyis „A Szikla” néven emlegette – írja a Britannica vonatkozó cikke.

A börtönbe azokat a rabokat küldték, akik más intézményekben problémásnak számítottak, vagy többször próbáltak megszökni. Itt raboskodott többek között Al Capone, George Kelly és Robert Stroud is.  

Az Alcatrazt szökésbiztosnak tartották. A hideg víz, az erős áramlatok, a távolság és a folyamatos őrzés miatt sokan úgy vélték, lehetetlen élve kijutni onnan.  

A három férfi, akik megpróbálták a lehetetlent 

Három rab, Frank Morris, John Anglin és Clarence Anglin hajtották végre minden idők egyik leghíresebb szökését az Alcatrazból. A terv kidolgozásában részt vett egy negyedik rab, Allen West is, aki azonban végül nem tudott megszökni. Később ő segített a hatóságoknak rekonstruálni a történteket.  

Frank Morris egy visszaeső bűnöző volt, lopások és bankrablások miatt került börtönbe. John Anglin mezőgazdasági munkásként és alkalmi bűnözőként élt, aki testvérével együtt több bankrablásban vett részt az 1950-es években. Clarence Anglin John öccse szintén bankrablás miatt ült. Allen West szintén visszaeső bűnöző volt, aki lopás és autólopás miatt került börtönbe.  

Frank Morris, John Anglin és Clarence Anglin
Frank Morris, John Anglin és Clarence Anglin
Fotó: Wikipédia

A négy férfi hónapokon át dolgozott a terven. A cellák mögött egy kevéssé ellenőrzött szervizfolyosó húzódott, a rabok ezt használták ki. Ellopott kanalakkal, villákkal és egy házilag barkácsolt fúróval kibővítették a szellőzőnyílásokat. A zajt a zenei foglalkozások alatt elnyomták a hangszerek. A lyukakat kartonból és papírmaséból készített álburkolatokkal takarták el, így az őrök hónapokig semmit sem vettek észre – írja a Historyextra.com.

A rabok papírmaséból, szappanból, festékből és a börtön fodrászatából szerzett valódi hajból emberi fejeket készítettek. Ezeket az ágyukba helyezték, hogy az éjszakai ellenőrzések során úgy tűnjön, mintha aludnának.  

A trükk működött. Az őrök csak másnap reggel vették észre, hogy a rabok eltűntek.  

A szökés éjszakája 

1962. június 11-én este Morris és az Anglin testvérek kimásztak a celláik mögötti szervizfolyosóra. Innen feljutottak a tetőre, majd egy csövön leereszkedtek a földre. Átvágták a kerítést, és elérték a sziget partját. Allen West eközben nem tudta időben eltávolítani a szellőzőrácsot, így lemaradt. Mire kijutott volna, társai már eltűntek.  

A szökevények több mint 50 esőkabátból készítettek tutajt és mentőmellényeket. A kabátokat összevarrták, hogy felfújható vízi járművet hozzanak létre. 

 A terv szerint először az Angel Islandre hajóztak volna, majd onnan a szárazföldre.  

Megkezdődött minden idők legnagyobb szabású hajtóvadászata

1962. június 12-én hajnalban minden a megszokott rend szerint indult az Alcatrazban. Az őrök rutinszerűen ellenőrizték a cellákat, és első pillantásra semmi szokatlant nem láttak. Frank Morris, valamint John és Clarence Anglin ágyában ugyanis látszólag emberek feküdtek. A csalás csak a reggeli ébresztőnél lepleződött le.  

Morris cellájában találtak egy próbabábut. Az orrcsonttörés akkor következett be, amikor az őr a rácsok között benyúlt, és meglökte a fejet, amely ennek következtében legurult az ágyról, és a padlóra zuhant. Fotó: Wikipédia

Amikor az egyik őr közelebbről megvizsgálta Frank Morris ágyát, a fej hirtelen legurult a matracról és a földre zuhant. Ekkor vált egyértelművé, hogy nem egy alvó rabot, hanem egy gondosan elkészített bábut lát.  

Néhány másodperccel később az egész börtönben megszólalt a riadó.  

Az őrök azonnal átvizsgálták a cellákat, ahol megdöbbentő felfedezést tettek. A falak mögött rejtett nyílások tátongtak. A cellák mögött kialakított szervizfolyosón szerszámokat, rögtönzött fúrószerkezeteket és a szökéshez használt eszközök nyomait találták meg.  

A börtön vezetése perceken belül teljes zárlatot rendelt el. Az Alcatraz addig szinte bevehetetlen erődnek számított, ezért sokan egyszerűen nem akarták elhinni, hogy három rabnak sikerült kijátszania a rendszert.  

A hír gyorsan eljutott Washingtonba is. Azonnal megkezdődött az egyik legnagyobb szabású hajtóvadászat az FBI történetében. Helikopterek, hajók, parti őrségi egységek és több száz rendőr kutatta át a San Franciscó-i öblöt és a környező partvidéket. A vízen evezőlapátot, tutajdarabokat és személyes tárgyakat találtak, de a három férfit nem – írja az FBI vonatkozó cikke

Sem holttest, sem egyértelmű bizonyíték nem került elő. 

1979-ben az Federal Bureau of Investigation lezárta az ügyet, és arra a következtetésre jutott, hogy a férfiak valószínűleg megfulladtak az öböl hideg vizében.  

Valóban meghaltak az Alcatrazból megszökött rabok? 

Az évtizedek során számos bejelentés érkezett arról, hogy látták a szökevényeket. A családtagok szerint az Anglin fivérek édesanyja évekig névtelen virágokat kapott anyák napjára. Egyes rokonok szerint ismeretlen férfiak jelentek meg családi temetéseken, akik feltűnően hasonlítottak a testvérekre.  

2013-ban egy levél is előkerült, amelyet állítólag John Anglin írt. A levél szerzője azt állította, hogy mindhárman túlélték a szökést. A hatóságok azonban nem tudták hitelesíteni az üzenetet.  

Egy 2014-es kutatás szerint létezett olyan időablak, amikor az áramlatok kedvezőek lehettek a meneküléshez. A kutatók arra jutottak, hogy megfelelő időzítés mellett a szökevények elérhették a szárazföldet.  

Bár a hivatalos indok a magas fenntartási költség volt, sok történész szerint a legendás szökés is hozzájárult ahhoz, hogy az Alcatraz 1963-ban bezárta kapuit. A börtön működtetése rendkívül drága volt, hiszen minden élelmiszert, ivóvizet és felszerelést hajóval kellett a szigetre szállítani.

 

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