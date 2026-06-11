Megszöktek az Alcatrazból, örökre nyomuk veszett: ez a világ egyik legnagyobb bűnügyi rejtélye

1962. június 11-én három rab történelmi szökést kísérelt meg az Egyesült Államokban. Az Alcatraz falai közül megszökő Frank Morris és az Anglin testvérek története több mint hat évtizeddel később is a kriminalisztika egyik legnagyobb rejtélyének számít.

Frank Morris cellája az Alcatraz börtönszigeten, aki 1962 júniusában szökött meg két társával. A börtönt 1963-ban bezárták, 1973-ban múzeummá alakították.

Fotó: ANTOINE LORGNIER / Hans Lucas

Az Alcatraz börtönsziget a San Franciscó-i öböl közepén található sziget, amely 1934 és 1963 között az Egyesült Államok egyik legszigorúbb szövetségi börtöneként működött. A köznyelv egyszerűen csak „The Rock”, vagyis „A Szikla” néven emlegette – írja a Britannica vonatkozó cikke.

A börtönbe azokat a rabokat küldték, akik más intézményekben problémásnak számítottak, vagy többször próbáltak megszökni. Itt raboskodott többek között Al Capone, George Kelly és Robert Stroud is.

Az Alcatrazt szökésbiztosnak tartották. A hideg víz, az erős áramlatok, a távolság és a folyamatos őrzés miatt sokan úgy vélték, lehetetlen élve kijutni onnan.

A három férfi, akik megpróbálták a lehetetlent

Három rab, Frank Morris, John Anglin és Clarence Anglin hajtották végre minden idők egyik leghíresebb szökését az Alcatrazból. A terv kidolgozásában részt vett egy negyedik rab, Allen West is, aki azonban végül nem tudott megszökni. Később ő segített a hatóságoknak rekonstruálni a történteket.

Frank Morris egy visszaeső bűnöző volt, lopások és bankrablások miatt került börtönbe. John Anglin mezőgazdasági munkásként és alkalmi bűnözőként élt, aki testvérével együtt több bankrablásban vett részt az 1950-es években. Clarence Anglin John öccse szintén bankrablás miatt ült. Allen West szintén visszaeső bűnöző volt, aki lopás és autólopás miatt került börtönbe.

Frank Morris, John Anglin és Clarence Anglin

Fotó: Wikipédia

A négy férfi hónapokon át dolgozott a terven. A cellák mögött egy kevéssé ellenőrzött szervizfolyosó húzódott, a rabok ezt használták ki. Ellopott kanalakkal, villákkal és egy házilag barkácsolt fúróval kibővítették a szellőzőnyílásokat. A zajt a zenei foglalkozások alatt elnyomták a hangszerek. A lyukakat kartonból és papírmaséból készített álburkolatokkal takarták el, így az őrök hónapokig semmit sem vettek észre – írja a Historyextra.com.