Újabb áldozatokat követelt a hőhullám: idős nő és gyermek is az elhunytak között

Újabb áldozatokat követelt a rendkívüli, európai hőhullám. Most egy idős, brit nő hunyt el, miután a nyugat-franciaországi La Tranche-sur-Mer tengerparti városában található Baie d’Aunis kempingben szívrohamot kapott. Habár azonnal kempingalkalmazottak rohantak hozzá, továbbá mentő és rendőr érkezett, az életét már nem lehetett megmenteni. Férjével együtt üdült a nyaralóhelyen.

Újabb áldozatokat követelt az elképesztő kánikula. Fotó: Shutterstock

Újabb áldozatokat követelt az elképesztő kánikula

A nyári hőhullám miatt sajnos egy hároméves gyermek is elhunyt szintén Franciaországban azok után, hogy a hét elején két fiatal testvért is holtak találtak meg egy felforrósodott autóban. Az áldozatok négy- és kétévesek voltak, a jármű nagymamájuk háza előtt parkolt a negyven fokos hőségben, ami miatt leállt a szívük. Habár megpróbálták őket újraéleszteni, a kísérletek nem jártak sikerrel, írja a DailyMail azok után, hogy korábban mi is beszámoltunk róla: Franciaországban történelmi melegrekordok dőlnek meg.