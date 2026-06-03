Történelmet írt a sziklamászó, senki nem hitte, hogy ezt túléli – videó

A több mint 900 méter magas gránitfal a világ egyik legismertebb és legrettegettebb mászóhelye. A legtöbb profi hegymászó csak komoly biztosítással és többnapos felkészüléssel vállalkozik rá, Alex Honnold azonban teljesen egyedül, mindenféle védelem nélkül indult neki a falnak – írja a Wikipedia.

Alex Honnold óriási kockázatot vállalt kötél és biztosítás nélküli mászásával, de sikerült elérnie a célt

Fotó: Youtube

Kötél nélkül, 900 méter magasan: Alex Honnold sokkolta a világot

A mászás közel négy órán át tartott, és egyetlen rossz mozdulat is azonnali halált jelenthetett volna. Az amerikai sportoló mégis elképesztő nyugalommal és precizitással haladt végig a sziklafalon, miközben a világ lélegzet-visszafojtva figyelte a történelmi pillanatot.

Alex Honnold később úgy nyilatkozott, hogy a mászás során nem engedhette meg magának a legkisebb bizonytalanságot sem.

Tudtam, hogy nincs helye hibának. Ha hibázol, meghalsz

– mondta a sportoló a történelmi teljesítmény után.

Alex Honnold

Fotó: Youtube

Az extrémsportoló elárulta, mi volt a siker kulcsa

Honnold éveken át készült az El Capitan biztosítás nélküli megmászására. A sportoló kívülről megtanulta a fal minden egyes mozdulatát, fogását és kritikus pontját. Több alkalommal végigmászta az útvonalat kötéllel, hogy tökéletesen rögzüljön benne minden mozdulat.

A hegymászó szerint a siker kulcsa nem a vakmerőség volt, hanem a kontroll.

Nem érzem magam őrültnek. Az egész arról szólt, hogy a lehető legjobban felkészüljek

– fogalmazott korábban.

A történelmi mászásról később Free Solo címmel dokumentumfilm készült, amely 2019-ben Oscar-díjat nyert. A film világszerte ismertté tette Honnold nevét, és betekintést adott abba a mentális koncentrációba is, amelyre szükség volt a szinte felfoghatatlan vállalkozáshoz.

A film, amely után máshogy nézel majd a bátorságra: Free Solo

A dokumentumfilm egyik legfeszültebb része az volt, amikor a stáb tagjai is arról beszéltek, hogy attól féltek: a kamerák előtt láthatják majd a sportoló halálát. Honnold azonban végül hibátlanul teljesítette a mászást, és örökre beírta magát a sporttörténelembe.

Az El Capitan biztosítás nélküli megmászását sokan a modern extrémsport legnagyobb teljesítményének tartják. Bár azóta is több hegymászó próbálkozott hasonló kihívásokkal, Honnold történelmi útját senki sem tudta megismételni ugyanilyen körülmények között.

A sportoló ma már a környezetvédelem és a fenntarthatóság egyik ismert szószólója is, miközben továbbra is aktív hegymászó maradt. Ennek ellenére a neve örökre összeforrt azzal a néhány órával, amikor teljesen egyedül állt szemben a világ egyik legveszélyesebb sziklafalával.