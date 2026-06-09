Aligátor segített elfogni egy részeg, rendőrök elől menekülő férfit

A 40 éves Victor Rivas a baleset után továbbhajtott, de a rendőrök később megállították egy autópályán New Orleans közelében. Ekkor ismét menekülőre fogta és egy mocsaras területen próbált elrejtőzni, amikor hirtelen egy aligátor támadt rá és mindkét karján megsebesítette – számol be róla a CBS.

Aligátor segített elfogni a menekülő sofőrt

Fotó: Shutterstock/Mia2you

Aligátor segített a hatóságoknak

A férfi egy magasított útszakaszról ugrott le a mocsaras területre, hogy elkerülje az igazoltatást. A hatóságok rendőrökkel, drónokkal és keresőegységekkel kutattak utána.

A támadásról testkamera-felvétel is készült, amelyen látható, ahogy az állat és a férfi mintegy fél percig dulakodik a vízparton.

Rivas a sérülései ellenére tovább próbált menekülni a rendőrök elől. Végül a drónok segítségével sikerült megtalálni és elfogni őt. A férfit kórházba szállították, ahol ellátták a sérüléseit, szerencsére nem voltak életveszélyesek.

A részeg férfit őrizetbe vették ittas vezetés és rendőri intézkedéssel szembeni ellenállás miatt.

A különös eset jól mutatja, hogy az ittas vezetés nemcsak jogi következményekkel járhat, hanem egészen váratlan és veszélyes élethelyzetekhez is vezethet.