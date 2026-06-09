Aligátor segített elfogni egy részeg, rendőrök elől menekülő férfit

A 40 éves Victor Rivas a baleset után továbbhajtott, de a rendőrök később megállították egy autópályán New Orleans közelében. Ekkor ismét menekülőre fogta és egy mocsaras területen próbált elrejtőzni, amikor hirtelen egy aligátor támadt rá és mindkét karján megsebesítette – számol be róla a CBS.
Aligátor segített a hatóságoknak
A férfi egy magasított útszakaszról ugrott le a mocsaras területre, hogy elkerülje az igazoltatást. A hatóságok rendőrökkel, drónokkal és keresőegységekkel kutattak utána.
A támadásról testkamera-felvétel is készült, amelyen látható, ahogy az állat és a férfi mintegy fél percig dulakodik a vízparton.
Rivas a sérülései ellenére tovább próbált menekülni a rendőrök elől. Végül a drónok segítségével sikerült megtalálni és elfogni őt. A férfit kórházba szállították, ahol ellátták a sérüléseit, szerencsére nem voltak életveszélyesek.
A részeg férfit őrizetbe vették ittas vezetés és rendőri intézkedéssel szembeni ellenállás miatt.
A különös eset jól mutatja, hogy az ittas vezetés nemcsak jogi következményekkel járhat, hanem egészen váratlan és veszélyes élethelyzetekhez is vezethet.
Aligátorok végezhettek egy elrabolt kislánnyal
Egy több mint húsz éve történt floridai gyermekrablási ügy ismét reflektorfénybe került, miután bűnösnek találták a ma 76 éves Harrel Braddyt. A férfi egy ötéves kislányt rabolt el, majd magára hagyta az Everglades mocsaras vidékén, ahol a hatóságok szerint aligátorok támadhatták meg a gyermeket. Az ügyészség a különös kegyetlenséggel elkövetett bűncselekmény miatt akár halálbüntetést is kérhet az elkövetőre.
Emberi maradványokat találtak egy aligátor szájában
Emberi maradványokat találtak egy nagy testű aligátor szájában egy floridai természetvédelmi terület csatornájában. Ezután az aligátorokkal teli csatornát a serif hivatalának búvárjai kezdték el átvizsgálni.