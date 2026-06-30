Épphogy megmártózott a folyóban, hatalmas aligátor rántotta a mélybe

Három aligátor-támadás történt egyetlen hét alatt Florida középső részén. A legutóbbi tragédia Orlando közelében történt, ahol egy 31 éves nő vesztette életét egy folyóban történt támadás során – írja a CNN.

Aligátor-támadás Floridában: egy nő életét vesztette (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A floridai természetvédelmi hatóság tájékoztatása szerint a nő vasárnap délután a barátjával és egy ismerősével fürdőzni ment az Econlockhatchee folyóhoz. Nem sokkal később azonban egy aligátor rátámadt.

A nő barátja megpróbálta kiszabadítani őt az állat szájából, miközben értesítették a segélyhívót.

A nőt sikerült kiszabadítani az aligátor karmai közül. Súlyos sérülésekkel szállították kórházba, de már nem tudták megmenteni az életét.

A helyszínen a hatóságok két hatalmas aligátort fogtak be: egy közel négyméteres és egy valamivel kisebb példányt. A szakemberek szerint bármelyik állat felelős lehetett a támadásért.

A környéken élők szerint ugyan gyakran látni nagy aligátorokat a folyókban, ilyen súlyos támadás azonban ritkán fordul elő.

Mindössze egy nappal korábban egy fiú sérült meg Floridában, amikor apjával horgászott. Az aligátor a kezén harapta meg a gyermeket. Néhány nappal korábban pedig egy búvárkodó emberre támadt rá egy másik példány ugyanabban a térségben.

A hatóságok mindkét eset után befogták és elaltatták a veszélyes állatokat.

Bár Florida területén becslések szerint több mint 1,3 millió aligátor él, az emberek elleni támadások továbbra is viszonylag ritkának számítanak. Az állam évente átlagosan nyolc olyan esetet regisztrál, amikor az aligátorok provokáció nélkül támadnak emberre.